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Türk Kızılaydan "Uluslararası Göçmenler Günü" konseri

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 18.12.2019 22:45 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük: - "Kötü insanlar fitne çıkarmaya, bizim aramızdaki uyumu, dostluğu, kardeşliği bozmaya çalışabilirler. Bize düşen de bununla mücadele etmek, bu fitneye aldanmamak, bu sözlere kanmamak"

Türk Kızılayın, sosyal uyumun ve bir arada yaşama kültürünün gelişmesi amacıyla düzenlediği "Uluslararası Göçmenler Günü" konserinde Türk, Afgan, Suriyeli ve Iraklı ses sanatçıları aynı sahneyi paylaştı.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Altındağ Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında yaptığı konuşmada, kurum olarak devlet ve milletten aldıkları güçle her gün farklı alanlarda göçmenlerle bir arada çalışma imkanı bulduklarını söyledi.

Evini terk etmek zoruna kalan muhacirleri, "kardeş" ve "misafir" olarak gördüklerini belirten Küçük, şunları ifade etti:

"Şunu tüm kalbimle söylüyorum ki göçmenleri sadece yük olarak görenler, hayatlarında yük görmemiş insanlardır. Onlar, hiçbir zaman gecenin bir yarısı, gecenin soğuğunda evinden üç beş parça bulabildiği eşyayla köyünü, evini, yurdunu terk etmek zorunda kalmayan insanlardır. Kötü insanlar fitne çıkarmaya, bizim aramızdaki uyumu, dostluğu, kardeşliği bozmaya çalışabilirler. Bize düşen de bununla mücadele etmek, bu fitneye aldanmamak, bu sözlere kanmamak."

Ankara İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu ise Türkiye'nin 3 milyon 600 bini Suriyeli olmak üzere yaklaşık 5 buçuk milyon yabancıya ev sahipliği yaptığını anlattı.

Tüm bu yabancıların insanlık onuruna yakışır bir şekilde Türkiye'de hayatlarını idame ettirebildiğini aktaran Yalınsu, "Herhangi bir güvenlik kaygısı da yaşamadan, bu hassas dengeyi koruyarak, çok şükür bulunduğumuz bu dönemde Türkiye olarak bu sınavı başarılı bir şekilde vermiş bulunmaktayız." dedi.

Türk Kızılay Denetim Kurulu Üyesi ve Altındağ Şube Başkanı Şükrü Can da bu konser aracılığıyla uluslararası camiaya kardeşlik, sevgi ve saygının gösterileceğini söyledi. Allah'ın kardeş olmayı emrettiğine işaret eden Can, "Gerisi teferruattır. Biz sizin kardeşleriniziz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Afgan, Suriyeli ve Iraklı göçmenlerden oluşan saz ekibi eşliğinde, Türk sanatçılar Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinden parçalar icra etti.

Programa, çok sayıda yabancı uyruklu aile katıldı.

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Ankara İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu Türk Kızılay Türk Kızılay Denetim Kurulu Üyesi ve Altındağ Şube Başkanı Şükrü Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük

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