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Türk Kızılay'dan "Yanında Ol" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:49 | Son Güncelleme

Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerindeki sivillere daha fazla yardım ulaştırmak amacıyla "Yanında Ol" kampanyası başlattı - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Daha fazla yaraya merhem olabilmek, insani hizmetlerdeki milli duruşumuzu bir kez daha tüm dünyaya göstermek için milletimizi yardım kampanyamıza sahip çıkmaya davet ediyorum"

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerindeki daha fazla sivile yardım ulaştırmak için "Yanında Ol" adıyla ulusal yardım kampanyası başlattı.

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda başta Tel Abyad olmak üzere güvenliği sağlanan bölgelere insani yardım ulaştırmaya başlayan Kızılay'ın, Türkiye içinde de gönüllü olarak sınır bölgesinden ayrılan vatandaşlara üç öğün yemek hizmeti verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Gerek ülke içinde operasyondan etkilenenlere gerekse güvenliği sağlanan yerlerdeki ihtiyaç sahiplerine daha etkin yardım ulaştırabilmek ve Türkiye'nin merhamet elinin tüm ihtiyaç sahiplerine uzatıldığını göstermek isteyen Kızılay, çalışmalara milletimizi de dahil edebilmek için 'Her Zaman Yanında Ol' sloganıyla ulusal yardım kampanyası başlattı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, temel tüketim maddeleri konusunda iş dünyasından un, şeker, makarna, bakliyat, içecek, temizlik maddeleri gibi ayni bağışlar bekleyen Kızılay'ın, doğabilecek diğer ihtiyaçlar için de nakdi bağışları da kabul edeceği kaydedildi.

- "Milletimizi kampanyamıza sahip çıkmaya davet ediyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ilk etapta yurt içinde ve dışında 50 bin kişiye yardım ulaştırabilecek bir planlama yaptıklarını söyledi.

Planlamalar dahilinde gönüllü olarak sınır bölgesindeki tehlikeden uzaklaşan vatandaşlara yerleştirildikleri kamp alanlarında üç öğün sıcak yemek vermeye başladıklarını anlatan Kınık, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde başta Tel Abyad olmak üzere güvenliği sağlanan bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine de yardım elimizi uzatmaya başladık. 'Türk Beklenendir' şiarıyla girdiğimiz yerlerde gerçekten yıllardır beklendiğimizi gördü ekiplerimiz. Daha fazla yaraya merhem olabilmek, insani hizmetlerdeki milli duruşumuzu bir kez daha tüm dünyaya göstermek için milletimizi yardım kampanyamıza sahip çıkmaya davet ediyorum."

Açıklamada, ayni ve nakdi bağış yapabilecek vatandaşların, www.kizilay.org.tr web adresinden, bankalardaki Kızılay hesaplarından ve şubeler aracılığıyla bağışlarını ulaştırabileceği kaydedildi.

SMS yoluyla bağış yapmak isteyenlerin "HİLAL" yazıp 2868'e mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabileceği anlatılan açıklamada, ayrıca ücretsiz olan 168 çağrı merkezinden de kampanya hakkında bilgi alıp bağış yapılabildiği ifade edildi.

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