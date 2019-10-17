Türk Kızılay'dan "Yanında Ol" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerindeki daha fazla sivile yardım ulaştırmak için "Yanında Ol" adıyla ulusal yardım kampanyası başlattı.

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda başta Tel Abyad olmak üzere güvenliği sağlanan bölgelere insani yardım ulaştırmaya başlayan Kızılay'ın, Türkiye içinde de gönüllü olarak sınır bölgesinden ayrılan vatandaşlara üç öğün yemek hizmeti verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Gerek ülke içinde operasyondan etkilenenlere gerekse güvenliği sağlanan yerlerdeki ihtiyaç sahiplerine daha etkin yardım ulaştırabilmek ve Türkiye'nin merhamet elinin tüm ihtiyaç sahiplerine uzatıldığını göstermek isteyen Kızılay, çalışmalara milletimizi de dahil edebilmek için 'Her Zaman Yanında Ol' sloganıyla ulusal yardım kampanyası başlattı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, temel tüketim maddeleri konusunda iş dünyasından un, şeker, makarna, bakliyat, içecek, temizlik maddeleri gibi ayni bağışlar bekleyen Kızılay'ın, doğabilecek diğer ihtiyaçlar için de nakdi bağışları da kabul edeceği kaydedildi.