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Türk Kızılaydan Yemen'de iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:24 | Son Güncelleme

Kızılay, Aden'de iftar yemeği dağıtımına ramazan ayı boyunca devam edecek

ADEN (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki El-Mehram Mülteci Kampında 500 kişiye iftar verdi.

Ramazan ayı boyunca devam edecek iftar programının ilk gününe Türk Kızılay Yemen Sorumlusu Mustafa Aydın, Kızılay Mali İşler Sorumlusu Murat Kaya ve Aden Aile Kalkınma Merkezi Başkanı Rukayye ez-Zehri de katıldı.

Türk Kızılay Yemen Sorumlusu Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hudeyde'deki çatışmalardan kaçarak Aden'deki El-Mehram kampına sığınan göçmenlere 500 kişilik iftar yemeği dağıtımı yapıldığını belirtti.

Aydın, iftar yemeği dağıtımının ramazan ay boyunca süreceğini aktardı.

Kızılay, ramazan ayının yaklaşması münasebetiyle geçtiğimiz günlerde de Yemen'in çeşitli kentlerinde ihtiyaç sahibi ailelere, iç göçmenlere ve öğrencilere 11 bin gıda kolisi dağıtımı yapmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
iftar Kızılay Ramazan Yemen

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