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Türk Kızılaydan Yemen'deki iç göçmenlere gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 22:16 | Son Güncelleme

Türk Kızılaydan Yemen'deki iç göçmenlere gıda yardımı

MARİB (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in doğusundaki Marib kentindeki iç göçmenlere 900 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen Kızılayı ile koordinasyon halinde Marib kentindeki ihtiyaç sahibi iç göçmen ailelere 900 gıda paketi dağıttıklarını belirterek bu paketlerin gelecek günlerde farklı kentlerde dağıtılacak 5 bin gıda paketinin bir parçası olduğunu aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen; açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları nedeniyle bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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Marib Türk Kızılayı

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