Türk Kızılay'dan Yemen'e gıda yardımı

ADEN (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in Marib ilindeki sığınmacılara ve Kur'anı Kerim hafızlarına 598 gıda kolisi dağıttı.

Kızılay, İsticabe Yardım Derneği'yle iş birliği içerisinde Marib ilindeki sığınmacılara ve Kur'anı Kerim hafızlarına 598 gıda kolisi yardımı yaptı.

Gıda kolileri, Kızılay Heyeti Başkanı Mustafa Aydın'ında hazır bulunduğu İkra ilköğretim Okulu ve Lisesinde dağıtıldı.

Aydın, AA muhabirine, 298 gıda kolisinin, Hacce ve El-Beyda illerinden Marib'e göç eden sığınmacılara, 300 gıda kolisinin de öğrencilere ve hafızlara dağıtıldığını söyledi.

Marib'teki Kur'anı Kerim Yardım Derneği Müdürü Mebruk Cemale de Türk halkının Yemenli kardeşlerine sunduğu insani yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye pek çok dernek kanalıyla Yemen'de savaş nedeniyle yerlerinden edilen iç göçmenlere ve yoksul ailelere yardımda bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

