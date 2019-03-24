HABER

Türk Kızılay'dan Yemen'e gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 01:19 | Son Güncelleme

Türk Kızılay'dan Yemen'e gıda yardımı

ADEN (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in Marib ilindeki sığınmacılara ve Kur'anı Kerim hafızlarına 598 gıda kolisi dağıttı.

Kızılay, İsticabe Yardım Derneği'yle iş birliği içerisinde Marib ilindeki sığınmacılara ve Kur'anı Kerim hafızlarına 598 gıda kolisi yardımı yaptı.

Gıda kolileri, Kızılay Heyeti Başkanı Mustafa Aydın'ında hazır bulunduğu İkra ilköğretim Okulu ve Lisesinde dağıtıldı.

Aydın, AA muhabirine, 298 gıda kolisinin, Hacce ve El-Beyda illerinden Marib'e göç eden sığınmacılara, 300 gıda kolisinin de öğrencilere ve hafızlara dağıtıldığını söyledi.

Marib'teki Kur'anı Kerim Yardım Derneği Müdürü Mebruk Cemale de Türk halkının Yemenli kardeşlerine sunduğu insani yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye pek çok dernek kanalıyla Yemen'de savaş nedeniyle yerlerinden edilen iç göçmenlere ve yoksul ailelere yardımda bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

PARTNERÜnlü şarkıcı cinsiyet değiştirmeyi düşünüyor!Ünlü şarkıcı cinsiyet değiştirmeyi düşünüyor!
İçişleri Bakanı Soylu, Şile'de halka hitap ettiİçişleri Bakanı Soylu, Şile'de halka hitap etti
Düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var!Düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gıda yardımı Kızılay Yemen

En Çok Okunan Haberler

BDDK'dan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

BDDK'dan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Yerinden kopan römork aile faciasına neden oldu! Geriye sadece...

Yerinden kopan römork aile faciasına neden oldu! Geriye sadece...

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 23 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! İşte kazandıran numaralar

Kastamonu'da korkunç kaza! 3 uzman çavuştan acı haber

3 uzman çavuştan acı haber!

Şanlıurfa'da yerinden kopan römork faciaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı

Yerinden kopan römork aile faciasına neden oldu! Geriye sadece...

Tekirdağda'ki feci kazada TIR ikiye bölündü

Feci kaza! TIR ikiye bölündü

Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.