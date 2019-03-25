Türk Kızılay'dan Yemen'e gıda yardımı

ADEN (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in Marib ilindeki sığınmacılara ve Kur'anı Kerim hafızlarına 285 gıda kolisi dağıttı.

Kızılay, İsticabe Yardım Derneği'yle iş birliği içerisinde Marib ilinin sığınmacılara 285 gıda kolisi yardımı yaptı.

Yardım kolileri, Kızılay Heyeti Başkanı Mustafa Aydın'ın da hazır bulunduğu Ravda ve el-Kemb kamplarındaki sığınmacılara dağıtıldı.

Kızılay Mali İşlerinden sorumlusu Murad Kaya, AA muhabirine, Kızılay yardımlarının Sana, Hudeyde, Taiz, Hacce, Sade ve Rime kentlerinde süren çatışmalardan kaçarak Marib ve Cevf kentlerine gelen sığınmacılara dağıtılmaya devam edildiğini söyledi.

Yardımların 5 gündür dağıtıldığına dikkati çeken Kaya, sığınmacı ve Kuran Kerim hafızlarına toplam 8 bin koli gıda yardım dağıtılacağını dile getirdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

