Türk Kızılay'dan Yemen'e gıda yardımı

ADEN (AA) - Türk Kızılay, Yemen'deki insani yardım çalışmaları kapsamında 11 bin gıda kolisi dağıtımına başladı.

Yemen'deki Kızılay Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay'ın 11 bin gıda kolisi dağıtma kampanyasının Marib kentinden başladığını belirtti.

Türk halkının Yemenlilere yardım eli kapsamında, yaklaşık 440 tonluk yardımların 30 Nisan'a kadar dağıtılacağını ifade eden Aydın, yardımların Ramazan ayı öncesinde Marib, Hadramevt, Ebyen, Lahic, Aden ve Taiz kentlerinde ihtiyaç sahiplerine, iç göçmenlere, şehit ailelerine ve Kuran kursu talebelerine ulaştırılacağını aktardı.

Türkiye pek çok dernek kanalıyla Yemen'de savaş nedeniyle yerlerinden edilen iç göçmenlere ve yoksul ailelere yardımda bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

