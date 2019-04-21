Türk Kızılaydan Yemen'e gıda yardımı

ADEN (AA) - Türk Kızılay tarafından, Yemen'in Marib ve Ebyen kentlerindeki iç göçmenlere 2 bin 400 gıda kolisi dağıtıldı.

Yemen'deki Kızılay Temsilcisi Muhammed el-Hammadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın Ebyen'deki iç göçmenlere 2 bin, Marib'teki göçmenlere de 400 gıda kolisi dağıttığını söyledi.

Yemen'deki Kızılay Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kızılay'ın 11 bin gıda kolisi dağıtma kampanyasının Marib kentinden başladığını, Yemenlilere, yaklaşık 440 tonluk yardımın 30 Nisan'a kadar dağıtılacağını kaydetmişti.

Türkiye pek çok dernek kanalıyla Yemen'de savaş nedeniyle yerlerinden edilen iç göçmenlere ve yoksul ailelere yardımda bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

