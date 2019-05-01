Türk Kızılaydan Yemen'e gıda yardımı

TAİZ (AA) - Türk Kızılay, Yemen'deki insani yardım çalışmaları kapsamında Taiz kentinde 2 bin gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay heyeti üyesi Hüsamettin Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılayın, Taiz kentinde Ramazan ayının yaklaşmasıyla Kur'an kurslarına ve burada eğitim gören talebelere 2 bin gıda kolisi dağıttığını belirtti.

Raşid, Türk Kızılayın geçen ayın ortalarında Marib, Hadramevt, Ebyen, Lahic, Aden ve Taiz kentlerinde ihtiyaç sahiplerine, iç göçmenlere, şehit ailelerine ve Kur'an kursu talebelerine ulaştırılmak üzere 11 bin gıda kolisi dağıtma kampanyasına başladığını aktardı.

Türkiye pek çok dernek kanalıyla Yemen'de savaş nedeniyle yerlerinden edilen iç göçmenlere ve yoksul ailelere yardımda bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

