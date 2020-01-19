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  4. Türk Kızılaydan Yemen'in 7 kentinde yardım kampanyası

Türk Kızılaydan Yemen'in 7 kentinde yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 18:48 | Son Güncelleme

Türk Kızılaydan Yemen'in 7 kentinde yardım kampanyası

ADEN (AA) - Türk Kızılay, Yemen Kızılayı ile iş birliği içinde 7 ayrı kentte 3 bin gıda paketi ve 3 bin okul çantası dağıtıyor.

Türk Kızılay Yemen Temsilcisi Adnan el-Hac, AA muhabirine, yardım kampanyası hakkında bilgi verdi.

Hac, kampanyanın Dali kentindeki Senah bölgesinde bugün başlatıldığını belirterek 500 gıda paketinin yanı sıra yetim çocuklara 500 okul çantası dağıtıldığını açıkladı.

Yardım kampanyası çerçevesinde 3 bin gıda paketi ile 3 bin okul çantası dağıtılacağını ifade eden Hac, kampanyanın Dali, Aden, Lahic, Ebyen, Hadramevt, Taiz ve Marib kentlerini kapsadığını söyledi.

Hac, kampanyanın ailesini iç savaşta kaybeden yetim çocuklara yönelik olduğunu ve Türkiye'den Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile koordinasyon halinde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Dali vilayeti Vali Yardımcısı İyad Salih de Türkiye'nin Yemen halkına desteklerinden ötürü teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılay yardım Yemen

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