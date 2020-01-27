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Türk Kızılay'dan Yemen'in Ebyen ilindeki yetim çocuklara yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 22:34 | Son Güncelleme

Türk Kızılay'dan Yemen'in Ebyen ilindeki yetim çocuklara yardım

EBYEN (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in güneyindeki Ebyen ilinde yetim çocuklara gıda kolisi ve okul çantası dağıttı.

Ebyen'in Caar kentindeki Şehit Muhammed Durra Okulu'nda gerçekleştirilen yardım organizasyonuna, Türk Kızılay bölge temsilcileri ile Yemenli yetkililer katıldı.

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine verdiği demeçte, Ebyen'deki yetim çocuklara 400 gıda kolisi ve 400 okul çantası dağıttıklarını belirtti.

Aydın ayrıca Marib ve Hadramevt illerindeki yetim çocuklar için de gıda ve okul çantası yardımı yapılacağını aktardı.

Türk Kızılay, 25 Ocak'ta da Yemen'in geçici başkenti Aden'deki yetimlere 500 gıda kolisi ve 500 okul çantası dağıtmıştı.

- Türk Kızılay'dan Yemen'in 7 kentinde yardım kampanyası

Türk Kızılay tarafından 19 Ocak'ta yapılan açıklamada, Yemen Kızılayı ile iş birliği halinde ülkedeki 7 kentte ihtiyaç sahiplerine 3 bin gıda paketi ve 3 bin okul çantası dağıtılacağı belirtilmişti.

Açıklamada, kampanyanın Yemen'in Dali, Aden, Lahic, Ebyen, Hadramevt, Taiz ve Marib kentlerinde yürütüleceği aktarılmıştı. Yemen'de ailesini iç savaşta kaybeden yetim çocuklara yönelik kampanyanın, Türkiye'den Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile koordinasyon halinde yürütüldüğü kaydedilmişti.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda şu ana kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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Ebyen gıda okul çantası Türk Kızılay Yemen

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