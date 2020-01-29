Türk Kızılay'dan Yemen'in Hadramevt ilindeki yetim çocuklara yardım

HADRAMEVT (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in güneybatısındaki Hadramevt ilinde yetim çocuklara gıda kolisi ve okul çantası dağıttı.

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadremevt'teki yetim çocuklara 400'er gıda kolisi ve okul çantası dağıttıklarını belirtti.

Yardımın, Türkiye'den Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile koordinasyon içerisinde Yemen'in bazı illerinde yürütülen proje kapsamında gerçekleştirildiğini söyleyen Aydın, ayrıca ülkenin doğusundaki Marib ve Şebve illerindeki yetim çocuklar için de gıda ve okul çantası yardımı yapılacağını aktardı.

Türk Kızılay, geçen günlerde Yemen'in geçici başkenti Aden, Lahic, Dali, Ebyen ve Taiz illerindeki yetimlere de gıda kolisi ve okul çantası dağıtmıştı.

- Türk Kızılay'dan Yemen'deki yetim çocuklara yardım kampanyası

Türk Kızılay tarafından 19 Ocak'ta yapılan açıklamada, Yemen Kızılayı ile iş birliği halinde ülkedeki 7 kentte ihtiyaç sahiplerine 3 bin gıda paketi ve 3 bin okul çantası dağıtılacağı belirtilmişti.