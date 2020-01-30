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  4. Türk Kızılayı, 68 noktada depremzedelere dağıtım yapıyor

Türk Kızılayı, 68 noktada depremzedelere dağıtım yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 19:32 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Elazığ ve Malatya’da depremzedelere 68 noktada dağıtım yaptıklarını söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 6.8’lik depremin meydana geldiği Elazığ’da Kızılay Yönetim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Elazığ depreminin üzerinden 6 gün geçtiğini belirten Kınık, depremzedelere asli görevleri olan gıda, barınma ve insani ihtiyaçların temini noktasında yardımcı olduklarını söyledi. Konuşmasını sürdüren Kınık, “Şimdiye kadar yaklaşık 2 binin üzerinde gönüllümüzle 330 civarında çalışanımızla hem Malatya’da hem Elazığ’da vatandaşlarımıza destek olmaya gayret ettik. Mobil mutfaklarımız ve daimi mutfaklarımızda pişirdiğimiz gıdalarla 68 noktada dağıtım yapıyoruz. Sabah kahvaltılarında bugün yaklaşık 11 bin insana, öğle ve akşam yemeklerinde de yaklaşık 21 bin insana yetecek bir yemek çıkarttık. Bu 30 bin civarındaki vatandaşımıza verdiğimiz üç öğün yemek dışında şimdiye kadar yaklaşık 300 bin gıda kolisini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyacına ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

Cami, cem evleri, okullar, yurtlar ve kamu binalarına sığınanlara da düzenli gıda desteklerinin sürdüğünü anımsatan Kınık, "İki ana lojistik merkezimizde gelen yardımların dağıtımı gerçekleştiriliyor. Her gün onlarca kamyonumuz Elazığ ve Malatya’nın köylerine dağıtımlarını devam ediyor. Türkiye’nin her tarafından buraya yardım malzemesi yağıyor. Zaman geçilmeksizin bunların vatandaşlarımıza ulaştırmaya gayret gösteriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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