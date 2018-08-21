Türk Kızılayı Afganistan'da 20 bin aileye kurban eti dağıttı

KABİL (AA) - Türk Kızılayı, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu ve Afgan Kızılayı işbirliğiyle Afganistan'da kurban programı düzenledi.
Etkinlik kapsamında başkent Kabil, kuzeydeki Belh, Faryab, Sar-i Pul ve Cüzcan vilayetlerinde ihtiyaç sahibi 20 bin aileye kurban eti dağıtıldı.
Mezar-ı Şerif kentindeki göçmen kampında düzenlenen kurban dağıtım törenine Türkiye Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Muavin Konsolos Mustafa Çapraz, ülkenin kuzeyindeki Türk Askeri Birliği'nden Kıdemli Yarbay Göksel Ortamevzi ve Afgan yetkililer katıldı.
Törende konuşan Başkonsolos Alpay, Türk halkının Kurban Bayramı'nda da Afgan kardeşlerini unutmadığını, bu sene Türk Kızılayı'nın vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında binlerce aileye kurban eti dağıttığını belirtti.
Türk Kızılayı adına konuşan Erkan Avcı da Türk Kızılayı tarafından bu yıl Afganistan genelinde yaklaşık 20 bin aileye kurban eti dağıtıldığını dile getirdi.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekaletini verdiği kurbanlık, başkent Kabil'de Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Afgan Kızılayı Genel Başkanı Dr. Mirveyis Ekrem ile Türk Kızılayı Afganistan Delegasyon Başkanı Mücahit Salih Duran'ın katıldığı törenle kesilerek, Kabil'deki yetimhane, engelli merkezi gibi yerin de aralarında bulunduğu ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
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