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Türk Kızılay’ı Afyonkarahisar Şubesi’ne taze kan

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:36 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi’nde 3 dönem şube başkanlığını yürüten İsmail Danıştekin, yapılan Olağan Genel Kurul toplantısıyla bayrağı Fatih Okyar’a devretti.Türk Kızılay’ı Afyonkarahisar Şubesi Olağan Genel Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Türk Kızılay’ı Afyonkarahisar Şubesi’ne taze kan

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi’nde 3 dönem şube başkanlığını yürüten İsmail Danıştekin, yapılan Olağan Genel Kurul toplantısıyla bayrağı Fatih Okyar’a devretti.
Türk Kızılay’ı Afyonkarahisar Şubesi Olağan Genel Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı divan başkanı ve divan üyelerinin belirlemesiyle devam etti.
Tek liste halinde girilen seçimde Fatih Okyar başkanlığa seçildi. Türk Kızılay’ı bayrağını daha yükseklere çıkarmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Okyar, alanlarda daha aktif olacaklarını belirtti. Okyar şöyle devam etti;
“Kızılay Şube Başkanlığına üyelerimiz isteğiyle seçildik. İsmail Başkanımız 3 dönem kurulana takıldı. O yüzden aday olamadı. Biz onun tecrübelerinden faydalanarak inşallah Türk Kızılay’ını en iyi yerlere çıkartacağız. Türk Kızılay’ında Türk var, Ay var, bizim derneğimiz, bizim kurumumuz. İnşallah bundan sonra da alanlarda daha aktif olacağız. İnsanlarla bire bir iletişime geçeceğiz. Biz tüm vatandaşlarımızı bir bardak çay içmek için şubemize davet ediyoruz.”
Eski Başkan İsmail Danıştekin de, her zaman yardıma muhtaçların yanında olduklarını belirterek, tüm üyelere teşekkür etti.

Türk Kızılay’ı Afyonkarahisar Şubesi’ne taze kan

Türk Kızılay’ı Afyonkarahisar Şubesi’ne taze kan

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