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Türk Kızılay'ı bayram öncesi çocukları sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

ANKARA'da Türk Kızılay'ı tarafından Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi'ndeki çocuklara bayram öncesi hediye kıyafetleri ile çek dağıtıldı.

ANKARA'da Türk Kızılay'ı tarafından Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi'ndeki çocuklara bayram öncesi hediye kıyafetleri ile çek dağıtıldı.
Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetlerle dünyanın en büyük yardım organizasyonlarından biri olan Türk Kızılay, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yapılan tüm yardımları hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu kapsamda, Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik ile Ankara'da Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi'ndeki çocuklara hediye kıyafetleri ile hediye çekleri dağıtıldı. Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, etkinliği Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugüne kadar 1 milyondan fazla çocuğa ulaştık. Hem onların ihtiyaçlarını gidermek için faaliyetler yaptık, hem de onların gelişmelerine katkı sağladık. Bir yandan psikososyal destekler verdik bir yandan da oyunlarla onların gelişimlerini ilerletmeye çalıştık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çocuklara hediye dağıtılması
-Genel Müdür Altan'ın açıklaması
-Detay

Haber-Kamera:Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)-

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