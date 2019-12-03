Türk Kızılayı Beşiktaş Şubesi gönüllüleri Kahramanmaraş'ta engellileri sevindirdi

Özel işinden dolayı Kahramanmaraş'a geldiğinde bir arkadaşı vasıtasıyla organizasyon yapma kararı aldıklarını dile getiren Doğan, gerekli istişarenin ardından bir proje geliştirerek Kahramanmaraş'ta güzel bir günde özel öğrencilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Çocukların da kendilerine mutlu bir an yaşattığını ifade eden Doğan, "Çünkü biz de engelli adayıyız. Bizim de yarın ne olacağımız belli değil. Bizim buradaki bütün amacımız bu çocukların toplumda farkındalıklarını artırmak. Çünkü bunlar özel çocuklar, bizler sıradan insanlarız. Bu özel çocukların da toplumun ilgisi ve sevgisine ihtiyacı var. O nedenle bu farkındalığın toplumda bilinçli olarak kazandırılması amacıyla bir proje yapmış olduk." diye konuştu.

125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Sinan Coşkun ve yardımın getirilmesine katkı sağlayan Hamiyet Günlemez de etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türk Kızılayı Onikişubat Şube Başkanı Mustafa Evliya, Türk Kızılayı Dulkadiroğlu Şube Başkanı Gürcün Gürbüz'ün de üyeleriyle destek verdiği etkinliğe, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Aktif Bulut ve Şube Müdürü Süleyman Dal da katıldı.

