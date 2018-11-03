Türk Kızılayı Bosna Hersek'te temsilcilik açıyor

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki tarihi, sosyal ve kültürel bağlara işaret eden Yenigül, "Türk Kızılayı, tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu Bosna Hersek'te, Kızılhaç ile çalışıp aramızdaki o yakınlığı, o hissiyatı ve o birlikteliği hissetmek, hissettirmek istiyoruz." dedi.

Yenigül, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının Bosna Hersek'te 2004'ten bu yana faaliyet gösterdiğini anımsatarak, "O faaliyetlerin başlangıcı ve bitişi belliydi. Yani birkaç ay burada geçici olarak yardımlar yapılıyordu, belki kampanyalar dahilinde çalışmalar oluyordu ve ondan sonra bir sonraki projeye kadar ara veriliyordu. Ama şimdi farklı bir durum var. Artık daimi şekilde ortak projelerde çalışmak amacıyla buraya gelmiş olduk." diye konuştu.

Kızılhaç'ın çağrısıyla, özellikle göçmenler konusundaki birikimlerini paylaşmak için Bosna Hersek'te olduklarını hatırlatan Yenigül, "Belki bu akut dönemi birlikte atlatıp, bu mevsim şartlarında kendilerine destek olduktan sonra önümüzdeki dönemde kalıcı olarak uzun vadede yeni projelerde, yeni sosyal içerikli projelerde çalışacağız." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilerin öneminin altını çizen Yenigül, "Kızılhaç ve Kızılay çatısı altında biz bu birlikteliği uzun vadede sağlarsak, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki bütün o kültürel etkileşimi, o bağlantıyı da daha güçlü kılacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile Kızılhaçın birlikte yürüttükleri projelere dahil olduklarını aktaran Yenigül, Türkiye'den lojistik destek sağlanacağını belirtti.

Yenigül, sığınmacıların Bosna Hersek'i geçiş bölgesi olarak kullandıklarını ancak çoğunun sınırı geçemediğini anımsatarak şöyle devam etti:

"Dolayısıyla çoğu, yerleşim birimlerinin olmadığı uzak, açık alanlarda yaşamaya çalışıyor. Bu da insani açıdan Bosna Hersek sınırında hem istenmeyen görüntüler ortaya koyuyor hem de kış mevsimi itibarıyla ileride bu insanların açıkta yaşamaları belki suç olaylarının yaşanmasına etki edebilir ya da açıkta kalmak sebebiyle, soğuk nedeniyle kadın ve çocukların, yaşlıların, genel anlamda birkaç sığınmacının vefatıyla sonuçlanırsa Bosna Hersek için de kötü bir durum söz konusu olabilir. Dolayısıyla akut dönemde Bihac ve Velika Kladusa'da bir araya toplayıp konteyner ve çadırlarda barınmalarını sağlayacağız."