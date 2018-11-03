HABER

Türk Kızılayı Bosna Hersek'te temsilcilik açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 13:36 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Bosna Hersek'te temsilcilik açıyor

SARAYBOSNA (AA) - Türk Kızılayı, 2004'ten bu yana faaliyet gösterdiği Bosna Hersek'te daha uzun vadeli projelere imza atmak için temsilcilik açıyor.

Türk Kızılayı Bosna Hersek Delegasyonu Başkanı Göksen Yenigül, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) Kızılhaç Genel Sekreteri Namik Hodzic ile görüştü.

Yenigül, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının Bosna Hersek'te 2004'ten bu yana faaliyet gösterdiğini anımsatarak, "O faaliyetlerin başlangıcı ve bitişi belliydi. Yani birkaç ay burada geçici olarak yardımlar yapılıyordu, belki kampanyalar dahilinde çalışmalar oluyordu ve ondan sonra bir sonraki projeye kadar ara veriliyordu. Ama şimdi farklı bir durum var. Artık daimi şekilde ortak projelerde çalışmak amacıyla buraya gelmiş olduk." diye konuştu.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki tarihi, sosyal ve kültürel bağlara işaret eden Yenigül, "Türk Kızılayı, tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu Bosna Hersek'te, Kızılhaç ile çalışıp aramızdaki o yakınlığı, o hissiyatı ve o birlikteliği hissetmek, hissettirmek istiyoruz." dedi.

Kızılhaç'ın çağrısıyla, özellikle göçmenler konusundaki birikimlerini paylaşmak için Bosna Hersek'te olduklarını hatırlatan Yenigül, "Belki bu akut dönemi birlikte atlatıp, bu mevsim şartlarında kendilerine destek olduktan sonra önümüzdeki dönemde kalıcı olarak uzun vadede yeni projelerde, yeni sosyal içerikli projelerde çalışacağız." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilerin öneminin altını çizen Yenigül, "Kızılhaç ve Kızılay çatısı altında biz bu birlikteliği uzun vadede sağlarsak, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki bütün o kültürel etkileşimi, o bağlantıyı da daha güçlü kılacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile Kızılhaçın birlikte yürüttükleri projelere dahil olduklarını aktaran Yenigül, Türkiye'den lojistik destek sağlanacağını belirtti.

Yenigül, sığınmacıların Bosna Hersek'i geçiş bölgesi olarak kullandıklarını ancak çoğunun sınırı geçemediğini anımsatarak şöyle devam etti:

"Dolayısıyla çoğu, yerleşim birimlerinin olmadığı uzak, açık alanlarda yaşamaya çalışıyor. Bu da insani açıdan Bosna Hersek sınırında hem istenmeyen görüntüler ortaya koyuyor hem de kış mevsimi itibarıyla ileride bu insanların açıkta yaşamaları belki suç olaylarının yaşanmasına etki edebilir ya da açıkta kalmak sebebiyle, soğuk nedeniyle kadın ve çocukların, yaşlıların, genel anlamda birkaç sığınmacının vefatıyla sonuçlanırsa Bosna Hersek için de kötü bir durum söz konusu olabilir. Dolayısıyla akut dönemde Bihac ve Velika Kladusa'da bir araya toplayıp konteyner ve çadırlarda barınmalarını sağlayacağız."

Yenigül, Türk Kızılayının Bosna Hersek'te resmi delegasyon kurma çalışmalarına gelecek hafta başlayacağını ifade etti.

FBİH Kızılhaç Genel Sekreteri Hodzic de Kızılhaç olarak ekim sonunda Türk Kızılayından sığınmacı meselesi konusunda yardım talep ettiklerini anımsattı.

Hodzic, Kızılhaç'ın Bosna Hersek'te faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarıyla ülkedeki sığınmacılara daha iyi yaşam şartları sunmak için çalışmalar yürüttüğünü vurgulayarak, Türk Kızılayına katkıları nedeniyle teşekkürlerini iletti.

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldıSon dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı
Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldiTunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bosna hersek Göksen Yenigün Kızılhaç sığınmacı Türk Kızılayı

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi

Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Bakan Ersoy'dan çok sert mesaj: Yanlarına kar kalacağını sanmasınlar

Bakan Ersoy'dan çok sert mesaj: Yanlarına kar kalacağını sanmasınlar

Mazgalın içine ekmek atıp balık avladılar

Mazgalın içine ekmek atıp balık avladılar

İstanbul'da terör operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul'da terör operasyonu! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.