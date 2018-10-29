HABER

Türk Kızılayı çalışanlarını onurlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 11:55 | Son Güncelleme

Türk Kızılayının 150. yılı etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder adına babası İsmet Önder'e, Kızılayın kurulmasında katkısı bulunan Marko Paşa'nın torunu Despina Anats'a, ülke genelindeki şube başkanlarına, Kızılay şehit yakınları ve gazilerine onur beratı ile madalya verildi - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi birkaç ses olmasa dünyada zalime 'zalim' diyecek kimse yok. Kızılay olarak da acıları dindirmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Türk Kızılayına uzun yıllar emeği geçenler ile Kızılay şehit yakınları ve gazileri, berat ve madalyayla onurlandırıldı.

Kurulduğu 1868 yılından bu yana milyonlarca kişiye yardım ulaştıran Kızılay, şubeleri, temsilcilikleri ve personeliyle, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde bir araya geldi. Kızılayın 150. yıl etkinlikleri kapsamında Genel Başkan Kerem Kınık'ın ev sahipliğinde düzenlenen programda, Kızılaya uzun yıllar emeği geçenlere berat ve madalya takdim edildi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, törende yaptığı konuşmada, Türk Kızılayının 1868 yılında kurulduğunu belirterek kurum hakkında bilgi verdi. Kızılayın kan ve tüm yaşamsal ihtiyaçları karşılamak gibi bir görevi üstlendiğini dile getiren Kınık, doğal afetlerin, yoksulluğun, savaşın vurduğu her yere yardım götürmeye devam ettiklerini kaydetti.

Dünyada adaletsizliğin devam ettiğini vurgulayan Kınık, "Afrika'da hiç doktor görmeden doğup, büyüyüp, ölen insanlar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi birkaç ses olmasa dünyada zalime 'zalim' diyecek kimse yok. Kızılay olarak da acıları dindirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tük Kızılayı, kurulduğu tarihten bu yana milyonlarca insana yardım ulaştırdı ve ulaştırmaya devam ediyor." diye konuştu.

Türk Kızılayı olarak tamamen gönüllü bir hareket olduklarının altını çizen Kınık, "Vatandaşlarımızın desteğiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçen yıl insanlara en fazla yardım eden ülke Türkiye oldu." dedi.

Törende, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Türk Kızılayı Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder'in adına babası İsmet Önder'e, Kızılayın kurulmasında katkısı bulunan Marko Paşa'nın torunu Despina Anats'a, Türk Kızılayının ülke genelindeki şube başkanlarına, temsilcilerine, Kızılay şehit yakınları ve gazilerine onur beratı ve madalya verildi.

PARTNERNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çektiNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çekti
Havadan fotoğraflarla kırmızı-beyaz İstanbulHavadan fotoğraflarla kırmızı-beyaz İstanbul
Dağcılar Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 2 bin 400 metre yüksekliğe tırmandıDağcılar Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 2 bin 400 metre yüksekliğe tırmandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi Antalya Despina Anats Kerem Kınık Marko Paşa Türk Kızılayı

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

29 Ekim mesajları kısa, uzun ve resimli! Cumhuriyet bayramı için Atatürk sözleri

29 Ekim mesajları kısa, uzun ve resimli! Cumhuriyet bayramı için Atatürk sözleri

Cumhuriyet'in 95. yılı! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhuriyet'in 95. yılı! Devlet erkanı Anıtkabir'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.