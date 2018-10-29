Türk Kızılayı çalışanlarını onurlandırdı

Türk Kızılayına uzun yıllar emeği geçenler ile Kızılay şehit yakınları ve gazileri, berat ve madalyayla onurlandırıldı.

Kurulduğu 1868 yılından bu yana milyonlarca kişiye yardım ulaştıran Kızılay, şubeleri, temsilcilikleri ve personeliyle, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde bir araya geldi. Kızılayın 150. yıl etkinlikleri kapsamında Genel Başkan Kerem Kınık'ın ev sahipliğinde düzenlenen programda, Kızılaya uzun yıllar emeği geçenlere berat ve madalya takdim edildi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, törende yaptığı konuşmada, Türk Kızılayının 1868 yılında kurulduğunu belirterek kurum hakkında bilgi verdi. Kızılayın kan ve tüm yaşamsal ihtiyaçları karşılamak gibi bir görevi üstlendiğini dile getiren Kınık, doğal afetlerin, yoksulluğun, savaşın vurduğu her yere yardım götürmeye devam ettiklerini kaydetti.

Dünyada adaletsizliğin devam ettiğini vurgulayan Kınık, "Afrika'da hiç doktor görmeden doğup, büyüyüp, ölen insanlar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi birkaç ses olmasa dünyada zalime 'zalim' diyecek kimse yok. Kızılay olarak da acıları dindirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tük Kızılayı, kurulduğu tarihten bu yana milyonlarca insana yardım ulaştırdı ve ulaştırmaya devam ediyor." diye konuştu.