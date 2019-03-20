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Türk Kızılayı deprem bölgesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 18:52 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen ve yıkıma neden olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay tarafından kurulan seyyar mutfaklarda 2 bin kişilik yemekler hazırlanırken, afetzedelerin geceyi geçirmeleri için 240 çadır kuruldu.Depremin ardından bölgeye giden Kızılay ekipleri özellikle evleri yıkılan, zarar görüp oturulmayacak hale gelen vatandaşlar başta olmak üzere bölge halkının mağdur olmaması için hemen çalışmalarına başladı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen ve yıkıma neden olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay tarafından kurulan seyyar mutfaklarda 2 bin kişilik yemekler hazırlanırken, afetzedelerin geceyi geçirmeleri için 240 çadır kuruldu.
Depremin ardından bölgeye giden Kızılay ekipleri özellikle evleri yıkılan, zarar görüp oturulmayacak hale gelen vatandaşlar başta olmak üzere bölge halkının mağdur olmaması için hemen çalışmalarına başladı. 30 evin yıkıldığı bölgede Kızılay ekipler getirdikleri dev kazanlarda yaklaşık 2 bin kişiye yetecek ve etli pilav, çorba, ayran menüsünden oluşan yemekler yaptı. Ekipler ayrıca vatandaşların geceyi geçirmeleri için 240 çadırdan oluşan ‘çadır kentte’ kuruldu.

“Kızılay ekiplerimiz ikram araçları ile 5 köydeler”
Yürütülen çalışmalar hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, sabah meydana gelen yıkıcı depremin ardından artçıların devam ettiğini kaydetti. Kızılay’ın 5 ayrı bölgeden yaklaşık 50 personel ile bölgeye geldiğini anımsatan Özer, “Kızılay ekiplerimiz ikram araçları ile 5 köydeler. Ayrıca çadırlarımızı kurmuş durumdayız. Bu çadırlarda dışarıda kalan vatandaşlarımızı barındıracağız. Etli pilav, çorba, ayran ikram edeceğiz. Özellikle geceleri vücutlarını sıcak tutmaları için yüksek kalorili yiyecekler ve çay ikramında bulunacağız” dedi.

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