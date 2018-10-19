Türk Kızılayı gençlik merkezi açıldı

Başkentli gençlerin serbest zamanlarını geçirmeleri ve bir araya gelerek çeşitli aktiviteler yapmaları amacıyla kurulan Kızılay bünyesindeki ilk gençlik merkezi kapılarını açtı.

Türk Kızılayı Ankara Şubesi'nin destekleriyle kurulan ve Kızılay bünyesinde ilk olan geçlik merkezinin açılışına, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Ankara Şubesi Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu, Kızılay Yönetim Kurulu üyeleri ile Genç Kızılay üyesi gençler katıldı.

Kurdele kesiminin ardından konuşan Kerem Kınık, ulusal derneklerin ve Kızılayın gücünün toplumdan geldiğini belirtti.

Kınık, yeni açılan gençlik merkezinin önemine değinerek, "Burası gençlerimiz için hem yuva olacak hem de iyiliklerini paylaşarak büyüttükleri, güzelliklerini, cesaretlerini, motivasyonlarını paylaşarak topluma yaydıkları bir enerji üssü olacak." ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan gençlere tavsiyelerde bulunan Kınık, "Bu merkezde geleceğe hazırlanacaksınız. Toplumumuzun ve Kızılayın geleceğini inşa edeceksiniz. Beklentimiz bu açıdan da çok büyük." dedi.

Hamamönü'nde açılan merkezde, gençlerin vakitlerini değerlendirebilmeleri için Kızılay kütüphanesi de oluşturuldu.

