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  4. Türk Kızılayı, İdlib’deki yardım çalışmalarını yerinde inceledi

Türk Kızılayı, İdlib’deki yardım çalışmalarını yerinde inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

TÜRK Kızılayı yöneticileri, Suriye’nin İdlib kentindeki çatışma ve saldırılar nedeniyle Türkiye sınırı yakınlarına göç etmek zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRK Kızılayı yöneticileri, Suriye’nin İdlib kentindeki çatışma ve saldırılar nedeniyle Türkiye sınırı yakınlarına göç etmek zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaları yerinde inceledi.
Türk Kızılayı, Suriye’deki insanlık dramına sessiz kalmayan hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Kızılay’ın üst düzey yöneticileri de yardım çalışmalarına katılarak ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıyor. Suriye’nin İdlib kentine giden Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, yönetim kurulu üyeleri Ramazan Saygılı, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve denetim kurulu üyesi Şükrü Can, İdlib’deki çalışmaları yerinde inceledi. Yardım çalışmalarına da destek veren Kızılay yöneticileri İdlib'de bulunan Türk Kızılay Sevgi Butiği’nde ihtiyaç sahibi çocukları giydirdi. İdlib’den Babiska mevkiine gelen Suriyeli aileler için çadır kurulumlarına destek olan ekip yetimhanelerdeki çocuklarla da oyunlar oynayıp çeşitli hediyeler verdi.
RESULAYN’DAKİ HRİSTİYAN AİLELERE GIDA VE HİJYEN SETİ
İdlib kenti dışında da yardım çalışmaları yürüten Türk Kızılay, Resulayn'da yaşayan ihtiyaç sahibi Hristiyan ailelere de yardım malzemesi ulaştırdı. Ekipler, ailelere gıda ve hijyen malzemesi dağıttı.

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