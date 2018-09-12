HABER

Türk Kızılayı: İdlib’den göç ile ilgili her türlü tedbiri aldık

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 17:58 | Son Güncelleme

TÜRK Kızılayı Suriye İnsani Yardım Operasyonu Koordinatörü Kadir Akgündüz, İdlib'den olası bir göç için gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRK Kızılayı Suriye İnsani Yardım Operasyonu Koordinatörü Kadir Akgündüz, İdlib'den olası bir göç için gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Kızılay Suriye İnsani Yardım Operasyonu Koordinatörü Kadir Akgündüz, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda İdlib için yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Akgündüz, İdlib'e yönelik yapılan bombalamanın neticesinde bazı insanların korkudan göç ettiklerini ancak bunun münferit olduğunu söyledi. Akgündüz, "Bu toplu göç hareketi değil, bazı ailelerin kendi imkanları ile münferit olarak yaptıkları göçtür. Kızılay olarak bölgeye gelen ailelere ulaşarak ihtiyaçlarını karşılıyoruz, bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz"dedi. Hazırladıkları gıda kolilerinin bir aileye yetecek kadar olduğunu belirten Akgündüz, "Bölgede 40’ın üzerinde kamp var. Bu kampların sorumluluğunu almış durumdayız. Yaklaşık 150 bin kişiye destek barınma beslenme, sağlık, hijyen, eğitim konularında destek veriyoruz" diye konuştu. 2012 yılından bu yana bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Akgündüz şöyle dedi: "Ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kamplarda yürüttüğümüz çalışmada insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarınız devam ediyor. Devletimiz ve AFAD ile birlikte işbirliği halinde gelecek herhangi bir olayda faaliyetimizi sürdürmek için gereken tedbirleri alıyoruz."

PARTNERBizi çekmeyinBizi çekmeyin
Gaziantep'te jandarma operasyonunda sahte dolar yapımında kullanılan düzenek ele geçirildiGaziantep'te jandarma operasyonunda sahte dolar yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi
10 gün önce cezaevinden çıktı, 7 hırsızlıktan tutuklandı10 gün önce cezaevinden çıktı, 7 hırsızlıktan tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

Gaziantep'te jandarma operasyonunda sahte dolar yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma operasyonunda sahte dolar yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.