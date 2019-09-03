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Türk Kızılayı ile Rus Kızılhaçı arasında işbirliği protokolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 17:57 | Son Güncelleme

TÜRK Kızılayı ile Rusya Kızılhaçı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Türk Kızılayı ile Rus Kızılhaçı arasında işbirliği protokolü

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL, (DHA) TÜRK Kızılayı ile Rusya Kızılhaçı arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreni, Kızılay'ın Sütlüce'de bulunan başkanlık ofisinde gerçekleşti.
Başta İdlib'de yaşanan insani trajedi olmak üzere ortak insani yardım faaliyetlerinin icrası, değişim programları, eğitim faaliyetleri, afet zarar azaltma çalışmaları, sosyal refah ve sağlık programları, göç, aile bağlarının yeniden tesisi, lojistik çalışmalarının karşılıklı olarak desteklenmesi gibi alanlarda ortak çalışmaların yürütülmesi amacıyla Türk Kızılayı ile Rus Kızılhaçı bir mutabakat imzaladı. Anlaşma kapsamında Rus Kızılhaçı Başkanı Raisa Lukuttsova ile Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın Sütlüce'de bulunan başkanlık ofisinde bir araya geldi.

“ÖNÜMÜZDEKİ YILIN BAŞINA KADAR GÖREV GÜÇLERİ OLUŞTURULACAK"
İmzalanan iş birliği protokolünün öneminden bahseden Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Türkiye'deki özellikle mülteci krizi, dünyadaki mülteci krizi ile ilgili Türk Kızılayı'nın yapmış olduğu çalışmalarla ilgili elde etmiş olduğu kazanımları, bu anlamda paylaşmış olacağız. Kan bankacılığı, toplumların afete hazırlanması, ulusal derneğin finansla sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi pek çok konuda karşılıklı iş birliği çerçevelerimiz oluşacak. Önümüzdeki yılın başına kadar bu alanlarla ilgili karşılıklı görev güçleri oluşturularak, gerek Moskova'da gerekse Türkiye'de ekipler yol haritalarını ve faaliyet planlarını netleştirecekler. Bundan sonra ki süreçte de daha yakın iş birliği ile ortak projelerimizi, ortak uygulamalarımızı gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

“ATILAN BU İMZA TOPLUMLAR NEZDİNDE YAKINLAŞMASINA KATKI SAĞLAYACAK"
Kınık, “Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun devletler nezdinde ve toplumlar nezdinde yakınlaşmasına, iki ulusal derneğin bu atacağı imza da katkı sağlayacak. Bu aynı zamanda, iki ulusal derneğin dünyada acının dindirilmesi, insan ıstırabının dindirilmesi ve çatışma bölgesindeki sivillerin korunması ve insani yardım faaliyetlerinin daha geniş coğrafyalara ulaştırılabilmesi için de yeni bir pencere açacak" diye konuştu.

“RUSYA İLE TÜRKİYE ARASINDA Kİ İŞ BİRLİKLERİNİN GÜÇLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ"
Rus Kızılhaçı Başkanı Raisa Lukuttsova, “Son dönemlerde Rusya ile Türkiye arasındaki iş birliklerinin güçlenmesi çok önemli bir şeydir. Özellikle son zamandaki bu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ziyareti esnasındaki bu işbirliklerinin daha da güçlenmesi, aynı şekilde böyle ulusal dernekler seviyesindeki iş birliklerinin yapılması çok önemli bir şeydir" şeklinde konuştu.
Rus Kızılhaçı Başkanı Raisa Lukuttsova ve Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşmalarının ardından imza törenine geçildi. Protokolü imzalayan ikili, hatıra fotoğrafı çektirdi.

(FOTOĞRAF)

Türk Kızılayı ile Rus Kızılhaçı arasında işbirliği protokolüTürk Kızılayı ile Rus Kızılhaçı arasında işbirliği protokolü

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