Türk Kızılayı ile Rus Kızılhaçı arasında işbirliği protokolü

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL, (DHA) TÜRK Kızılayı ile Rusya Kızılhaçı arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreni, Kızılay'ın Sütlüce'de bulunan başkanlık ofisinde gerçekleşti.

Başta İdlib'de yaşanan insani trajedi olmak üzere ortak insani yardım faaliyetlerinin icrası, değişim programları, eğitim faaliyetleri, afet zarar azaltma çalışmaları, sosyal refah ve sağlık programları, göç, aile bağlarının yeniden tesisi, lojistik çalışmalarının karşılıklı olarak desteklenmesi gibi alanlarda ortak çalışmaların yürütülmesi amacıyla Türk Kızılayı ile Rus Kızılhaçı bir mutabakat imzaladı. Anlaşma kapsamında Rus Kızılhaçı Başkanı Raisa Lukuttsova ile Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın Sütlüce'de bulunan başkanlık ofisinde bir araya geldi.

“ÖNÜMÜZDEKİ YILIN BAŞINA KADAR GÖREV GÜÇLERİ OLUŞTURULACAK"

İmzalanan iş birliği protokolünün öneminden bahseden Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Türkiye'deki özellikle mülteci krizi, dünyadaki mülteci krizi ile ilgili Türk Kızılayı'nın yapmış olduğu çalışmalarla ilgili elde etmiş olduğu kazanımları, bu anlamda paylaşmış olacağız. Kan bankacılığı, toplumların afete hazırlanması, ulusal derneğin finansla sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi pek çok konuda karşılıklı iş birliği çerçevelerimiz oluşacak. Önümüzdeki yılın başına kadar bu alanlarla ilgili karşılıklı görev güçleri oluşturularak, gerek Moskova'da gerekse Türkiye'de ekipler yol haritalarını ve faaliyet planlarını netleştirecekler. Bundan sonra ki süreçte de daha yakın iş birliği ile ortak projelerimizi, ortak uygulamalarımızı gerçekleştirmiş olacağız" dedi.