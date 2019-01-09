ERBİL (AA) - Türk Kızılayı, Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi ailelere giysi yardımı yapmak amacıyla "Şefkat Butik" merkezi açtı.

Irak Kızılayı Erbil Şubesi ve bir Türk firmasının desteğiyle hayata geçirilen merkezin açılış törenine, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Erbil Türkmen Milletvekili Aydın Maruf, Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş ile çok sayıda misafir katıldı.

Başkonsolos Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı bir konseptin uygulandığı Şefkat Butik'te her hafta ihtiyaç sahibi ailelere giysi yardımı dağıtılacağını söyledi.

Karaçay, "Türk Kızılayı ile gerekli koordinasyonu yaptıktan sonra ihtiyaç sahibi aileler bu merkeze gelip kendi ihtiyaçlarını kendileri görecek. Bu, bir hafta ya da bir ayla sınırlı değil, devam edecek bir proje." diye konuştu.

Merkezin ileriki dönemde farklı yardım faaliyetlerinde de bulunacağını aktaran Karaçay, kış aylarında zor şartlarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda, ısıtıcı ve hijyen yardımı da yapılabileceğini kaydetti.

- Örnek proje

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Akbaş da haftanın belirli günlerinde ihtiyaç sahibi 20-25 aileye giysi yardımı dağıtacaklarını söyledi.

Projenin bölge için örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Akbaş, "Bu projeyi hayata geçirerek kentte (Erbil'de) yaşayan ihtiyaç sahibi insanlar ile yetim ve ailelerinin giyinmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

