Türk Kızılayı, İstanbul'da aşure dağıttı

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Türk Kızılayı İstanbul Gençlik Kolları'nın katılımıyla Marmaray'ın Üsküdar ve Sirkeci çıkışlarında vatandaşlara aşure dağıttı.
Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbullulara aşure ikram etmekten duyduğunu mutluluğu dile getirerek, muharrem ayında yapılan aşure etkinliklerinin, birlik ve beraberlik ruhunu beslediğini söyledi.
Her paylaşımın farklı bir lezzet barındırdığına işaret eden Yıldırım, vatandaşlara aşure dağıtmanın da anlatılamayacak kadar güzel bir his olduğunu söyledi. Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Aşure, bin bir çeşidin bir olduğu, tatlıyla tuzlunun birleştiği bir lezzet, paylaşmanın aynasıdır. Birlik ve beraberlik ruhunu, aşureyi vatandaşlarımıza ikram ederken hissettim. Çünkü aşure, birbiriyle zıt olan tatların buluştuğu bir bir lezzet. Maksat tatlı bir şey yemekten ziyade muharrem ayında pişirilen aşurenin tadına bakmak. Burada da gördüğünüz gibi insanlar sıraya girdi, bizler de sevgimizle hazırladığımız aşureyi yine sevgimizle dağıttık. Vatandaşlarımız da ikramımızı geri çevirmedi."
- "Gençlerimiz arı gibi çalışıyor"
Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı Yıldırım, İstanbul Gençlik Kolları'nın, İstanbul'daki 39 üniversitede gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı.
Aşurelerin usta aşçılar tarafından pişirildikten sonra misafirlere dağıtıldığını aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:
"Muharrem ayı, matem ayıdır ve bizim için çok büyük önem taşımaktadır. İnşallah dini vecibelerimizi yerine getirip, muharrem ayını layık olduğu gibi değerlendirebiliyoruzdur. Rabb'im kabul etsin ve hepimizi bu aylara, bu yıllara yeniden ulaştırsın. Üniversite kulübü öğrencilerimiz ve Kızılay ekibimiz, aşure dağıtımında bize destek verdi, beraber aşure dağıttık. Kendileri tek tek İstanbulluları dolaşıp, aşure ikramını yaptılar yani gençlerimiz arı gibi çalışıyorlar."
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