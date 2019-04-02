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Türk Kızılayı Kilis'te otizmli çocukların yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 16:00 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Kilis'te otizmli çocukların yüzünü güldürdü

KİLİS (AA) - Türk Kızılayı tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Kilis'te otizmli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılayı Ülke Alan Koordinatör Vekili Fatih Kökcan ve ekibi, kentte otizmli çocukların eğitim gördüğü özel bir eğitim ve uygulama okulunu ziyaret ederek, burada eğitim gören çocuklarla zaman geçirdi.

Çocuklarla oyun oynayıp sohbet eden Türk Kızılayı ekibi, yanlarında getirdikleri oyuncak ve çikolataları çocuklara vererek, yüzlerini güldürdü.

Fatih Kökcan, yaptığı açıklamada, otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğunu dile getirerek, "Otizmin farkındayız ve Türk Kızılayı olarak her zaman yanlarındayız." dedi.

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Dünya Otizm Farkındalık Günü Kilis Türk Kızılayı

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