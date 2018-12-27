Türk Kızılayı Manisa'da deprem tatbikatı yaptı

Tatbikatların bir kısmının kağıt üzerinde bir kısmının ise fiili olduğunu vurgulayan Özer, "Bugün de sabah 06.15 itibarıyla Manisa’nın Ahmetli ilçesinde 7,1 şiddetli deprem senaryosuyla hareket ettik. Bu tamamen habersiz gerçekleştirilen fiili bir tatbikattı." dedi.

Türk Kızılayı Afetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin afet bölgesi üzerinde olduğunu hatırlatarak, Türk Kızılayı olarak afetlere her an hazırlıklı olma adına bu tatbikatları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özer, deprem bilgisinin gelmesinin ardından hemen Türk Kızılayı Afet Yönetim Merkezinde kriz masası oluşturduklarını, en yakın ekiplerin bölgeye sevk edilerek çadırlar kurulduğunu, ikram araçlarından vatandaşlara yemekler verildiğini kaydetti.

Türk Kızılayının 200'den fazla ekiple tatbikata katıldığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz aktif olarak görevleri başındalar ve 24 saat kesintisiz bir hizmet söz konusu. Gerçek afet gibi herhangi bir zaman diliminde olan tatbikat söz konusu ve buradaki bütün çalışmalar sonlanıncaya kadar tatbikat bitmeyecektir. Biz de bu şekilde Kızılayın ekipmanlarının sınırlarını, hangi koşullarda nasıl bir teçhizata sahip olduğumuzu görmüş olacağız. Buna göre de ileride umarız olmayacak olan, olası bir afete kendimizi ve halkımızı hazırlamış olacağız."

- Tatbikat için hazırlanan yemekler dağıtıldı

Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen tatbikat için yapılan yemekler ilçe merkezinde Kaymakam Gökay Özkan, Belediye Başkanı Ahmet Alhan’ın da katılımıyla vatandaşlara dağıtıldı.

Ayrıca, İbrahim Özer, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin de kapılarını çalarak onlara sıcak yemek ikramında bulundu.

