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Türk Kızılayı Manisa'da deprem tatbikatı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 21:09 | Son Güncelleme

Senaryo gereği Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 7,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından afet bölgesine giden ekipler, depremzedelere yardım ulaştırdı - Türk Kızılayı Afetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer: - "Bu şekilde Kızılayın ekipmanlarının sınırlarını, hangi koşullarda nasıl bir teçhizata sahip olduğumuzu görmüş olacağız"

MANİSA (AA) - Türk Kızılayı tarafından Manisa'da, "deprem sonrası afetzedelerin barınma, psikolojik destek, ısınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına" yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryoya göre Manisa'nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay ekipleri, hemen bölgeye hareket etti.

Bölgeye ulaşan ekipler, ivedilikle afetzedelerin barınması amacıyla 80 çadır kurdu, afet bölgesinde haberleşme, acil müdahale, kayıt, psikososyal destek, yemekhane ve mescit birimleri oluşturuldu.

Türk Kızılayı Afetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin afet bölgesi üzerinde olduğunu hatırlatarak, Türk Kızılayı olarak afetlere her an hazırlıklı olma adına bu tatbikatları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tatbikatların bir kısmının kağıt üzerinde bir kısmının ise fiili olduğunu vurgulayan Özer, "Bugün de sabah 06.15 itibarıyla Manisa’nın Ahmetli ilçesinde 7,1 şiddetli deprem senaryosuyla hareket ettik. Bu tamamen habersiz gerçekleştirilen fiili bir tatbikattı." dedi.

Özer, deprem bilgisinin gelmesinin ardından hemen Türk Kızılayı Afet Yönetim Merkezinde kriz masası oluşturduklarını, en yakın ekiplerin bölgeye sevk edilerek çadırlar kurulduğunu, ikram araçlarından vatandaşlara yemekler verildiğini kaydetti.

Türk Kızılayının 200'den fazla ekiple tatbikata katıldığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz aktif olarak görevleri başındalar ve 24 saat kesintisiz bir hizmet söz konusu. Gerçek afet gibi herhangi bir zaman diliminde olan tatbikat söz konusu ve buradaki bütün çalışmalar sonlanıncaya kadar tatbikat bitmeyecektir. Biz de bu şekilde Kızılayın ekipmanlarının sınırlarını, hangi koşullarda nasıl bir teçhizata sahip olduğumuzu görmüş olacağız. Buna göre de ileride umarız olmayacak olan, olası bir afete kendimizi ve halkımızı hazırlamış olacağız."

- Tatbikat için hazırlanan yemekler dağıtıldı

Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen tatbikat için yapılan yemekler ilçe merkezinde Kaymakam Gökay Özkan, Belediye Başkanı Ahmet Alhan’ın da katılımıyla vatandaşlara dağıtıldı.

Ayrıca, İbrahim Özer, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin de kapılarını çalarak onlara sıcak yemek ikramında bulundu.

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