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Türk Kızılayı Somali'de 5 bin aileye giysi dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 21:45 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Somali'de 5 bin aileye giysi dağıttı

MOGADİŞU (AA) - Türk Kızılayı Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Denili sığınmacı kampında 5 bin aileye giysi yardımında bulundu.

Yardım dağıtımına Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali Afet ve İnsani İşler Bakan Yardımcısı Abdurreşid Mahmud ve Kızılay yetkilileri katıldı.

Büyükelçi Yılmaz, Kızılay'ın 2011 yılından bu yana Somali'de ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattığını belirtti.

Somalili Bakan Yardımcısı Mahmud da Kızılay'ın yardım çalışmalarından övgüyle söz etti ve yeni giysilerin özellikle kamptaki çocukları çok mutlu ettiğini dile getirdi.

- 20 bin parça giysi dağıtıldı

Kızılay'ın yardım kampanyası kapsamında temin edilen 20 bin parça giysi, Denili kampında kalan ihtiyaç sahibi 5 bin aileye dağıtıldı.

Güvenlik gerekçesiyle yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalan Somalili sığınmacılar, başkent Mogadişu'nun Denili semtindeki kampta ağır şartlar altında hayatlarını sürdürüyor.

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Mogadişu Mogadişu'daki Denili kampı Somali yardım

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