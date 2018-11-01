Türk Kızılayı Toplum Merkezi umut olmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN KULAOĞLU - Şehirlerde yaşayan sığınmacılar ile bölge halkı için kurulan ve eğitimden psiko-sosyal desteğe kadar geniş bir hizmet yelpazesi bulunan Kızılay'ın Toplum Merkezlerindeki hizmetler artarak devam ediyor.

Türk Kızılayı Bağcılar Toplum Merkezi Yöneticisi Esin Demircioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılından beri 14 şehirde 15 toplum merkezi ile hizmet verildiğini söyledi.

Türkiye'de savaş ve afet dolayısıyla yerlerinden edilmiş olan yabancı uyruklu kişiler ile bölge halkına üç ana program altında eğitim verdiklerini ifade eden Demircioğlu, şöyle konuştu:

"Bu programlarla bugüne kadar Bağcılar Toplum Merkezi olarak 30 bin 585 kişiye hizmet sağlanmıştır. Güçlendirmeye yönelik hizmet sağlayan Toplum Merkezleri, özellikle sosyal uyum ve istihdam çalışmalarına büyük önem vererek bu amaçla farklı alanlarda kurs, atölye çalışması ve dış alan aktiviteleri gerçekleştiriyor.

Türkçe kurslarıyla bini aşkın sığınmacının Türkçe öğrenmesini sağlayan Toplum Merkezi’nde bunun yanı sıra İngilizce kursu, terzilik kursu, kuaförlük atölyesi, bilgisayar kursu, peyzaj atölyesi, cam atölyesi, takı tasarım kursu, el sanatları ve daha birçok farklı konuda atölye ve kurs hizmeti sağlanmaktadır. Bu atölyeler aracılığıyla Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve yerel halk, sadece bu alanlarda uzmanlaşmakla kalmayıp, aynı zamanda ortak bir platformda birbirlerini tanıma ve sosyalleşme imkanı da bulmuş oluyorlar."