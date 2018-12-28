"Türk Kızılayı tüm canlıların yanında"

Türk Kızılayı Kastamonu Kadın Kolları üyeleri, kentteki bazı okulların bahçesine kedi evi yerleştirip sahipsiz hayvanları besledi.

Türk Kızılayı Kastamonu Kadın Kolları üyeleri, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Kastamonu Temsilciliği ve Kastamonu Belediyesinin katkılarıyla kentteki 5 okulun bahçesine kedi evi yerleştirip, sahipsiz hayvanlara bakım yaptı.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Yerdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm canlıların değerli olduğunu söyledi.

Kendilerinin de sokak hayvanları için yola çıktıklarını belirten Yerdelen, "Havaların soğumasıyla soğuk kış günlerinde her hafta düzenli olarak sokak hayvanlarını besleyeceğiz. Bugünkü çalışma biraz daha farklı oldu. Bugün hem besleme yaptık hem de bazı okullarımıza kedi evi hediye ettik." dedi.

Yardıma ihtiyaç duyanların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Yerdelen, "Türk Kızılayı deyince sadece insani yardımlar akla geliyor fakat biz insani yardımların dışında da tüm canlılarımızın yanındayız. Sokak hayvanlarımızın da ölmemesi, yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.