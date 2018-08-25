Türk Kızılayı ve Etiyopya Kızılhaçı’ndan iş birliği kararı

ADDİS ABABA (AA) - Türk Kızılayı ve Etiyopya Kızılhaçı, göç ve afet konuları başta olmak üzere çok sayıda alanda iş birliği yapma kararı aldı.
Etiyopya’yı ziyaret eden Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili Dr. Naci Yorulmaz ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Kaan Saner’den oluşan Türk Kızılayı heyeti, başkent Addis Ababa’da Etiyopya Kızılhaçı Başkanı Abera Tola ve Genel Sekreteri Frehiwot Worku ile bir araya geldi.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yorulmaz, görüşmede her iki ulusal derneğin köklü geçmişi ve ülkelerinde kamu otoritelerine yardımcı kuruluşlar olarak üstlendikleri insani vazifelerin öneminin vurgulandığını kaydetti.
Etiyopya Kızılhaçı ile Türk Kızılayı arasında ortaklığa dayalı ilişki geliştirme iradesi ortaya konulduğunu belirten Dr. Yorulmaz, “Bu bağlamda Türk Kızılayının tecrübeli olduğu afet barınma, iş geliştirme ve kaynak mobilizasyonu alanlarında bilgi ve deneyim transferi ele alındı.” ifadesini kullandı.
Yorulmaz, iş birliğinin yol haritasını ve çerçevesini belirlemek üzere bir mutabakat zaptı imzalanması hususunda karara varıldığını dile getirdi.
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- Etiyopya Cumhurbaşkanı’ndan Türk Kızılayı’na övgü
Heyet ayrıca beraberlerindeki Etiyopya Kızılhaç Başkanı Tola ve Genel Sekreteri Worku ile Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu tarafından Milli Saray’da kabul edildi.
Yorulmaz, Cumhurbaşkanı Wirtu’nun Suriye’deki krizle bağlantılı çalışmalarından ötürü Türk Kızılayını takdir ettiğini, Etiyopya Kızılhaçı ve Türk Kızılayı arasında tecrübe, bilgi ve kaynak paylaşımının öneminin altını çizdiğini ifade etti.
Yaklaşık 150 yıl önce kurulan Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin bir şubesinin de bugünkü Etiyopya’nın Harar eyaletinde açıldığını hatırlatan Yorulmaz, kuraklık, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra çok yönlü beşeri afetlerden etkilenen Etiyopya’daki insani ihtiyaçların, Afrika Birliği Genel Merkezinin de burada bulunması dolayısıyla insani diplomasideki yerinin önemini vurguladı.
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