Türk Kızılayı ve Etiyopya Kızılhaçı’ndan iş birliği kararı

ADDİS ABABA (AA) - Türk Kızılayı ve Etiyopya Kızılhaçı, göç ve afet konuları başta olmak üzere çok sayıda alanda iş birliği yapma kararı aldı.

Etiyopya’yı ziyaret eden Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili Dr. Naci Yorulmaz ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Kaan Saner’den oluşan Türk Kızılayı heyeti, başkent Addis Ababa’da Etiyopya Kızılhaçı Başkanı Abera Tola ve Genel Sekreteri Frehiwot Worku ile bir araya geldi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yorulmaz, görüşmede her iki ulusal derneğin köklü geçmişi ve ülkelerinde kamu otoritelerine yardımcı kuruluşlar olarak üstlendikleri insani vazifelerin öneminin vurgulandığını kaydetti.

Etiyopya Kızılhaçı ile Türk Kızılayı arasında ortaklığa dayalı ilişki geliştirme iradesi ortaya konulduğunu belirten Dr. Yorulmaz, “Bu bağlamda Türk Kızılayının tecrübeli olduğu afet barınma, iş geliştirme ve kaynak mobilizasyonu alanlarında bilgi ve deneyim transferi ele alındı.” ifadesini kullandı.

Yorulmaz, iş birliğinin yol haritasını ve çerçevesini belirlemek üzere bir mutabakat zaptı imzalanması hususunda karara varıldığını dile getirdi.

\