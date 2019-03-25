HABER

Türk Kızılayı Yemen'de 8 bini aşkın gıda kolisi dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 18:49 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Yemen'de 8 bini aşkın gıda kolisi dağıttı

ADEN (AA) - Türk Kızılayı, Yemen'in Marib ve El-Cevf kentlerindeki iç göçmenlere 8 binden fazla gıda kolisi dağıttı.

Marib'deki İkra İlköğretim Okulu ve En-Nasr Mülteci Kampı'nda gerçekleşen dağıtma işlemine Türk Kızılayı Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, Kızılay Mali İşlerinden Sorumlu Murat Kaya, İsticabe Yardım Derneği Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullah Bacemale ile Derneğin Marib Şube Müdürü Nesibe el-Gassani katıldı.

AA muhabirine konuşan Aydın, çarşamba günü başladıkları dağıtım işlemini bugün tamamladıklarını ifade etti.

Aydın, gıda kolilerinden 2 bin 145'inin Marib'deki iç göçmenler, öğretmenler ile İslami ilimler tahsil eden öğrencilere, bin kolinin İkra İlköğretim Okulu'na, bin 145'inin Sana, Reyma ve El-Beyda kentlerinden gelen göçmenlere dağıtıldığını söyledi.

Türk halkının Yemen halkına yaptığı sınırsız yardımları öven Gassani de Marib ve diğer kentlerdeki iç göçmen ailelerin sıkıntılarını büyük ölçüde hafifleten bu yardımların devam etmesini istediklerini kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı! Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı!
Bakan Yardımcısı Ersöz, Manisa'da incelemelerde bulunduBakan Yardımcısı Ersöz, Manisa'da incelemelerde bulundu
Malatya’da kayısıyı don vurduMalatya’da kayısıyı don vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılayı Yemen

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.