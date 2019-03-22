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Türk Kızılayı Yemen'de gıda kolisi dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 21:44 | Son Güncelleme

Marib kentinde iç göçmenlere bin adet gıda kolisi dağıtıldı

ADEN (AA) - Türk Kızılayı Yemen'in Marib kentinde iç göçmenlere bin adet gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılayı Yemen Sorumlusu Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marib kentinde El-Cefine kampındaki iç göçmenlere bin adet gıda kolisi dağıtıldığını belirtti.

Yardımların Cevf ve Marib kentine 8 binden fazla gıda kolisi dağıtım projesi kapsamında yapıldığını aktaran Aydın, savaşın olduğu civar kentlerden buralara gelen insanlara yardım etmenin ve yaşadıkları sıkıntıları azaltmanın amaçlandığını kaydetti.

El-Cefine kampı sorumlusu Nasır el-Amiri ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk halkı ve hükümetine, Yemen halkının yanında duran tutumundan ötürü teşekkür etti.

Türkiye pek çok dernek kanalıyla Yemen'de savaş nedeniyle yerlerinden edilen iç göçmenlere ve yoksul ailelere yardımda bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılay Marib Yemen

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