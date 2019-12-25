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  3. Türk Kızılay'ı yeni çadırını tanıttı

Türk Kızılay'ı yeni çadırını tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 13:48 | Son Güncelleme

Türk Kızılay'ı 2020 hedeflerini tanıttığı toplantıda yeni jeodezik çadırını tanıttı. 81 ülkede 8,5 milyon kişiye yardım eli uzatmayı hedeflediklerini açıklayan Türk Kızılayı'nın 22 metrekare büyüklüğündeki yeni çadırında 5 kişilik bir aile barınabilecek.  Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr.

Gökhan ARTAN-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- Türk Kızılay'ı 2020 hedeflerini tanıttığı toplantıda yeni jeodezik çadırını tanıttı. 81 ülkede 8,5 milyon kişiye yardım eli uzatmayı hedeflediklerini açıklayan Türk Kızılayı'nın 22 metrekare büyüklüğündeki yeni çadırında 5 kişilik bir aile barınabilecek.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İstanbul’da 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdiği ve 2020 yılı hedeflerini açıkladığı toplantıda yen jeodezik çadırını tanıttı. Envanterlerine yeni giren jeodezik çadırlarnın Kızılay’ın klasik en ağır iklim şartlarına dayanıklı, afet çadırlarından farklı olduğuna dikkat çeken Kınık, "Bu çadırlar biraz daha hafif diyeceğimiz bir çadır tipi. Bu jeodezik çadırlar tamamen sentetik malzemeden oluşturuluyor ve geri dönüşüme müsait bir tekstil malzemesinden yapılıyor. Rüzgar gibi ağır kış şartlarına veya tropikal yağmur şartlarına dayanıklı bir çadır. Bizim üretimine devam ettiğimiz klasik çadırımız yaklaşık 85 kilo civarında bu ise 48 kilogram ağırlığında. 0.2 metreküplük bir hacmi bu anlamda kaplıyor" dedi.

“MALİYETİ DAHA DÜŞÜK”

5 kişilik bir aileyi içinde barındırabilecek olan ve 22 metrekare büyüklüğündeki çadırın maliyetinin daha düşük olduğuna vurgu yapan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık, “Özellikle tropikal bölgelerde ve yaz aylarında oluşan şartlarda ağır afet çadırımızın ihtiyaç duyulmadığı bölgelerde bu çadırlarımız envanterimizdeki yerlerini alacak. Bu çadırların bir kısmı şu anda uluslarararası göç örgütünün ihtiyacı olan bir çadır var. Onların ihalesine teklif verdik eğer kabul edilebilirse onlara üreteceğiz. Ama onun dışındaki ihtiyaçlar içinde bu çadırlarımızı kullanıyoruz, kullanacağız. Kış şartlarının ağır olduğu bölgelerde bizim klasik çadırlarımızla devam ediyoruz. Suriye’nin içerisinde şu ana kadar 700 bin insan barındırma kapasitesi olan 104 bin çadır gönderdik. Maalesef içeride çok sayıda ihtiyaç var. Yeni ihtiyaçlarda bu üretimimizi tetikliyor. Bu çadırların protitipleri üretildi. Seri üretime hazır. Makina ekipman üretim prosesleri tamamlandı. Sipariş bekliyoruz. Kendi milli stokumuz için de üretimlerimiz 2020 yılı içinde başlayacak” diye konuştu.

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