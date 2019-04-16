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Türk Kızılay'ın 150 yıllık iyilik hikayesi film oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 13:56 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "150 yıllık hikayemiz, milletimizin hikayesidir. İnsanların, iyi insanların hikayesidir. İyi insanlara ve iyiliğe çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde, iyiliğin hikayesini seslendirmemiz gereken, yardımlaşmayı bulaştırmamız gereken bugünlerde bu güzel film ile karşınızdayız"

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay'ın 150 yıllık iyilik yolculuğunu anlatan filmin tanımı yapıldı.

Kızılay, yürüttüğü önemli projelerden "150. Yıl Reklam Filmi" ve "Hilal-i Ahmer Koleksiyonu" ile sosyal sorumluluk ve insani yardım konusuna dikkati çekerek, toplumdaki farkındalığı ve duyarlılığı artırmayı amaçlıyor.

150. yıl tarihi reklam filminde, Kızılay'ın kuruluşundan bugüne aktif rol aldığı savaşlar ve afetler canlandırıldı. Filmin tüm çekim planları dönemine uygun gerçekleştirilirken, dönemi yansıtan tarihi malzeme ve kostümler kullanıldı.

Yönetmenliğini Serter Tırmık'ın üstlendiği filmin müziğini besteci ve piyanist Anjelika Akbar, seslendirmesini oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan yaptı. Film dünyada ve Türkiye'de çok nadir kullanılan tek plan yöntemiyle çekildiği belirtildi.

Medya kuruluşlarının desteği ile yayımlanması planlanan film 116 saniye, 60 saniye ve 45 saniye olmak üzere 3 versiyon hazırlandı.

- Marko Paşa'dan Gazi Mustafa Kemal'e

Marko Paşa ve diğer kurucuların görüntüleri ile başlayan filmde Kızılay'ın 1. Dünya Savaşı'nda üstlendiği rol, Trablusgarp Savaşı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği sağlık hizmeti, Kurtuluş Savaşı'nda Hanımlar Merkezi'nin savaş gerisinde yürüttüğü çalışmalar, Erzincan Depremi'nde Kızılay'ın çalışmaları, Kan Bankacılığının kuruluşu, Kıbrıs Barış Harekatı'nda Kızılay'ın mücahitlere verdiği destek, Endonezya'daki tsunami felaketine uzatılan yardım eli, Suriye krizinin ardından yapılan ve dünyaya örnek olan insani yardım çalışmalarından görüntüler de bulunuyor.

- "150 yıllık hikayeyi rüya tadında anlatmak istedik"

Maslak'taki Hilal-i Ahmer atölyesinde yapılan tanıtım toplantısına, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, filmin yönetmeni Serter Tırmık ve filmin müziklerini yapan besteci-piyanist Anjelika Akbar katıldı.

Burada konuşan Kınık, 150 yıllık hikayeyi rüya tadında anlatmak istediklerini belirterek, şunları anlattı:

"Rüyalar iki ile yirmi saniye arasında görülüyor. Ama ortalama -eş altı saniyelik rüyalar görürüz. Ancak o rüyayı etkili bir rüyaysa saatlerce anlatabiliriz. Bu filmde böyle bir amaç ihtiva ediyor. 150 yıllık hikayemiz, milletimizin hikayesidir. İnsanların, iyi insanların hikayesidir. İyi insanlara ve iyiliğe çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde, iyiliğin hikayesini seslendirmemiz gereken, yardımlaşmayı bulaştırmamız gereken bugünlerde bu güzel film ile karşınızdayız. Bu filmin arkasında olan ışıkçısından çaycısına herkese teşekkür ederim."

Kınık, Mustafa Kemal Atatürk’ün Libya’da yaralanıp Kızılay hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi.

Yönetmen Serter Tırmık ise filmin yaklaşık dört aylık süreçte çekildiğini belirtti.

Besteci-piyanist Anjelika Akbar da teklifi geldiği gibi kabul ettiğini belirterek, işlerinin yoğunluğuna rağmen bu iş için çalıştığını, Kızılay'ın hikayesinin kendisi için çok özel olduğunu anlattı.

Diğer taraftan Hilal-i Ahmer atölyesinde "Hilal-i Ahmer Koleksiyonu" yıl boyunca sergilenecek.

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