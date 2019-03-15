Türk Kızılay'ın 2030 hedefleri tartışıldı

10 yıllık vizyon rehberlerini 2 ana alan üzerine kurguladıklarını aktaran Kınık, "Bunlardan birincisi insanı ve toplumu güçlendirmek. İkincisi ise bu hedefe ulaşabilmesi için kuruluşumuzu, Kızılay'ımızı güçlendirmek. İnanıyorum ki şubelerimizin, çalışanlarımızın, gönüllülerimizin, bağışçılarımızın ve devletimizin desteğiyle bunu başaracağız. Hedeflerimizi modelledikten sonra hızla harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Kızılay'ın gelecek hedefleri ortaya konulacak

Kızılay'ın tartışmaya açılan vizyon belgesinde "Toplumsal Dayanıklılık" başlığına geniş yer verdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızılay, bu kapsamda yoksulluk ve açlıkla savaşacak. Bireylerin ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, toplam hastalık yükünün azaltılması, toplum temelli sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması için de çalışmalar yürüterek, her türlü acil durum ve afet risklerine karşı eğitimli ve yetkin bireylerin yetişmesi için çalışmalarını artıracak. Kızılay, yeni dönemde daha yaşanabilir bir çevre için de çalışmalarda bulunmak için eğitim programlarına bu konuyu da dahil edecek. Yeni dönemde, değişen dünya koşullarına hızlı uyum sağlayan, tüm iş süreçlerini uluslararası standartlarda yürütebilen, gönüllüsüne, bağışçısına, faydalanıcısına hesap verebilen, şeffaf, yenilikçi ve güvenilir bir Kızılay olacak."

Açıklamada, Kızılay’ın yeni dönemde gücünü büyütecek üretim, hizmet ve finans alanlarında faaliyet yürütecek alt şirketlerinin de olacağı belirtildi.

Kızılay 2030 Stratejisi Bölge Çalıştayları, Diyarbakır'ın ardından Erzincan, Kahramanmaraş, Amasya, Aydın, Ankara ve İstanbul illerinde yapılacak. Tartışmalardan çıkan görüşler bir plana dönüştürülerek, Kızılay'ın gelecek hedefleri ortaya konulacak.

