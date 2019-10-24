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Türk Kızılayın iyilik hareketi şehrin dört bir yanında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin Uludağ Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirilen ‘Üniversitene Hoş Geldin Şenliği’nde kurduğu çadır büyük ilgi görüyor.Türk Kızılay Bursa Şubesi, her vesile ile Türk Kızılayı ve faaliyetlerini anlatmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin Uludağ Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirilen ‘Üniversitene Hoş Geldin Şenliği’nde kurduğu çadır büyük ilgi görüyor.
Türk Kızılay Bursa Şubesi, her vesile ile Türk Kızılayı ve faaliyetlerini anlatmaya devam ediyor. Uludağ Üniversitesi Kampüsünde çeşitli kurum ve kuruluşların desteği ile gerçekleştirilen şenlik alanında kurduğu çadırla eğlenceli oyunlar eşliğinde öğrencilere Türk Kızılayı ve çalışmalarını anlatıyor. Hafıza kartı ve anla bakalım oyunları ile Türk Kızılay’ın yedi temel ilkesi, faaliyet alanları ve amaçları anlatılıyor. Şenlik alanına kurulan canlı langırt ile öğrenciler keyifli dakikalar yaşarken, alana kurulan kan bağış aracı vasıtası ile kan bağışı da yaptılar.
Şenliğin resmi açılış programının ardından eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Sayılgan ve Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Mustafa Bayraktar Türk Kızılay çadırını ziyaret etti. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ve Türk Kızılayı Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır’ın nezaretinde gerçekleşen ziyarette protokol üyeleri Genç Kızılay üyelerinden çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Türk Kızılay çadırı ve kan bağışı aracı şenlik boyunca alanda hizmet verecek.

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