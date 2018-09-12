LONDRA (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Küresel Donörler Forumu kapsamında Türk Kızılayına "Hayırseverlik Mirası Ödülü" verilmesinin tesadüf olmadığını belirterek, "Ülkemiz dünyanın en çok sayıda mültecisine ev sahipliği yapıyor. Kendi vatandaşları dışındakilere en fazla yardımı yapan ülke." dedi. Kınık, Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi'nin Londra'da düzenlediği Küresel Donörler Forumu kapsamında kuruma verdiği "Hayırseverlik Mirası Ödülü"nü aldı. Ödül töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kınık, hayırseverliğin Türk milleti için gerçek bir miras olarak kuşaktan kuşağa aktarıldığını söyledi. Kızılaya verilen ödülün aslında bütün insanlığa ve iyilikseverlere verilmiş olduğunu ifade eden Kınık, "Bu ödüle layık görülmemiz tesadüf değil. Ülkemiz dünyanın en çok sayıda mültecisine ev sahipliği yapıyor. Kendi vatandaşları dışındakilere en fazla yardımı yapan ülke." diye konuştu. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirten Kınık, "Hem çevremizde, hem dünyanın pek çok yerinde adaletsizlikler, durdurulamayan çatışmalar, silah zoruyla yerlerinden edilen insanların acısı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla bizim de vazifemiz her geçen gün artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Kızılayının bu insanların acısını dindirebilmek amacıyla onlara ulaşmak için gayretlerini her gün artırdığını ve yaygınlaştırdığını anlatan Kınık, "Suriye’nin kuzeyinde özellikle İdlib operasyonu devam ediyor. Burada Suriye'nin çok farklı yerlerinden gelmiş 3,5 milyon, Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesini de katarsak, 4-4,5 milyon insan tamamen Türkiye’den gidecek yardıma muhtaç bir şekilde hayatını sürdürüyor." dedi. - İdlib krizi Bu insanların bir defadan daha fazla mülteci durumuna düştüğünü anlatan Kınık, "Kızılayın 30 bin çadırı ve destek verdiği 40 civarında kampıyla misafir ettiği insan sayısı mahduttur. Bunun çok çok ötesinde insanlar buraya can havliyle sığınmıştır. Maalesef bugün İdlib’in nüfus olarak yoğun bölgeleri bombalanıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Operasyondan sivillerin etkilendiğini, masum insanların ve çocukların hayatlarını kaybettiğini belirten Kınık, “Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Dünyaya çağrımız, buradaki saldırıların behemahal durdurulması.” ifadesini kullandı.