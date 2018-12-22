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Türk Kızılayı'ndan Aden'deki Dostluk Hastanesi'ne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 19:42 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı'ndan Aden'deki Dostluk Hastanesi'ne ziyaret

ADEN (AA) - Türk Kızılayı heyeti, Yemen'in Aden kentindeki Dostluk Hastanesi'ni ziyaret etti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen'deki insani durumu yerinde incelemek için Türkiye'den bir heyetle Aden'e giden Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye tarafından yaptırılan Dostluk Hastanesi'ni ziyaret ederek, tıbbi hizmetler hakkında bilgi aldı.

Hastanedeki prematüre bebekler bölümünü de ziyaret eden heyet, artan talepleri karşılamak için bölümün ihtiyaçları konusunu görüştü. Heyete temaslarında Yemen Sağlık Bakanı Vekili Celal Bauda da eşlik etti.

Türk Kızılayı, savaştan dolayı Hudeyde'deki evlerini terk ederek Lahic'e sığınan göçmenlere dün 500 koli gıda dağıtımı yapmıştı.

Türkiye, uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle insani şartların her geçen gün ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yardımlar gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılayı Yemen

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