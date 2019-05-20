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Türk Kızılayından Azerbaycan’daki ailelere Ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 21:27 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye bağlı ilçelerde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım paketi dağıtıldı.Türk Kızılayı Bakü’ye bağlı ilçelerde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım paketi dağıttı.

Türk Kızılayı tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye bağlı ilçelerde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım paketi dağıtıldı.

Türk Kızılayı Bakü’ye bağlı ilçelerde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım paketi dağıttı. Türk Kızılayı ve Azerbaycan “Kızıl Aypara” iş birliğinde gerçekleşen dağıtımın, ilk aşamasında ihtiyaç sahibi 100 aileye Ramazan kolileri dağıtıldı. Düzce Kızılay İl Başkanı Halil Aydın, ”Türk Kızılayı olarak biz, 38 ülkede 40 ayrı noktada Ramazan faaliyetlerinde bulunuyoruz. Azerbaycan’da bu ülkelerden birisiydi. Toplamda bin aileye erzak yardımında bulunup, yine burada bir iftar programı düzenleyip, yetimhanedeki çocukları ziyaret edeceğiz. İlk gün programı olarak 100 tane aileye gıda ve erzak yardımında bulunacağız” dedi.
Türk Kızılayı, Cuma gününe kadar Azerbaycanlı ihtiyaç sahibi bin aileye gıda paketi dağıtacak.

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