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Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 14:42 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türk Kızılay Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezinde çocuklarla bir araya geldi.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türk Kızılay Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezinde çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara bayramlık hediye eden Altan, Kızılay’ın çalışmalarını anlattı.
Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetlerle dünyanın en büyük yardım organizasyonlarından biri olan Türk Kızılay, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yardımları hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Kurban Bayramı faaliyetlerinden bahseden Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, “Bir yandan kurban vekaletlerini yerine getirmeye çalışırken bir yandan da toplum merkezlerimiz çocuk dostu ve genç dostu alanlarımız var. Bu alanlarda ki muhtaçların ihtiyaçlarını gidermek içinde bağışçılarımızın desteklerini aldık. Bayram öncesi onları da sevindireceğiz. Bugüne kadar 1 milyondan fazla çocuğa ulaştık. Onların hem ihtiyaçlarını gidermek için faaliyetler yaptık hem de onların gelişimlerine katkı sağladık. Bir yandan piskososyal destekler verdik bir yandan da oyunlar ile gelişimlerini ilerletmeye çalışıyoruz. Türkiye genelinde 16 merkezde bu faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dileğimiz bağışçılarımızın destekleri ile bu faaliyetleri daha fazla çocuğa ulaştırmak” dedi.
Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, konuşmasının ardından çocuklar ile ilgilenerek bayramlık hediye etti.

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık kıyafet yardımı
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