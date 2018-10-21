Türk Kızılayından Endonezyalı afetzedelere yardım

Yorulmaz, afetin hemen ardından insani yardım çalışmasına başlandığını, Türk halkının yardımlarını bölgeye ulaştırmak için Endonezya Kızılhaçı ile birlikte kapsamlı bir operasyon yürütüldüğünü ve zor şartlara rağmen çalışmalara ara verilmediğini ifade etti.

Türk Kızılayından yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül'de büyük deprem ve sonrasında tsunaminin yaşandığı Endonezya'da yaraların sarılması için harekete geçildi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Afetten en fazla etkilenen Palu'ya insani yardım malzemesi ulaştırılması ilk günlerde olduğu gibi bugün de çok zor. Ekibimiz gıda ve hijyen malzemesini bölgeye 20 saat mesafeden sevk etmek durumunda kaldı. Yaklaşık 40 bin kişinin faydalanacağı yardım malzemelerinin dağıtımı başladı. Bir taraftan da çadırların kurulumu devam ediyor. Çadırlar kurulup insanlar yerleştirildikçe insani yardım malzemelerinin dağıtımı da yapılıyor. Amacımız bölgedeki insanların acılarını el birliğiyle hafifletmek, hızla normal hayatlarına dönmelerini sağlamaktır."

