HABER

Türk Kızılayından Erbil'deki selzedelere insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 20:47 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'deki Erbil'e bağlı Soran ilçesinde sel felaketinden etkilenen 200 aileye yardım dağıttı

ERBİL (AA) - Türk Kızılayı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) İran sınırındaki dağlık bölgesinde yer alan Erbil'in Soran ilçesinde geçen perşembe günü meydana gelen sel felaketinden etkilenen 200 aileye yardım elini uzattı.

Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil'in Soran ilçesine bağlı 3 köyde Irak Kızılayı ile 200 aileye yardım malzemesi dağıttıklarını ifade etti.

Sel sebebiyle 3 köyde toplam 143 evin su altında kaldığını belirten Akbaş, "Burada insani yardım malzemeleri içerisinde gıda kolisi, hijyen seti, su bidonu, ısıtıcı, uyku tulumu, kışlık giysi ve battaniye yer alıyor." diye konuştu.

Erbil ve Süleymaniye'de perşembe günü etkili olan ve cuma günü de kısmen devam eden şiddetli yağışların, birçok köprünün yıkılmasına, ev ve sığınmacı kamplarında ise hasara neden olduğu belirtilmişti.

Erbil Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sidekan ilçesinde yaşanan selde üç köprünün yıkıldığı, on evde ise ciddi hasar oluştuğu duyurulmuştu.

Yetkililer yağışların görüldüğü bölgenin dağlık olması ve sel sularının çekilmemesi nedeniyle hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirmede zorluk yaşıyor.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
132 kadın 2 milyon 852 bin 496 ilmekle Atatürk imzası yaptı132 kadın 2 milyon 852 bin 496 ilmekle Atatürk imzası yaptı
29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' skandalı!29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' skandalı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IKBY insani yardım Türk Kızılayı

En Çok Okunan Haberler

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' skandalı!

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' skandalı!

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.