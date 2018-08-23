HABER

Türk Kızılayı’ndan Filistin’de kurban organizasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:18 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı’ndan Filistin’de kurban organizasyonu

KUDÜS (AA) - Türk Kızılayı, işgal altındaki Filistin topraklarında aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da hissesinin bulunduğu 700 hisse kurban dağıtımında bulundu.

Türk Kızılayı, Filistin Kızılayı ve Kudüs Zekat Komitesi aracılığıyla 700 hisse olmak üzere, Kudüs’te 350 küçükbaş, Gazze’de ise 50 büyükbaş kurban kesti.

Kudüs Zekat Komitesi aracılığıyla kesimi tamamlanan 350 küçükbaş kurbanın etleri, başta işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’nın Beytullahim ve El Halil kentlerinde muhtaç ailelere dağıtıldı.

Öte yandan Filistin Kızılayı aracılığıyla İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde kesimi gerçekleştirilen 50 büyükbaş kurbanın etleri de Gazze Şeridi’nin Beyt Hanun, Beyt Lahiya, Gazze, Han Yunus ve Refah kentlerindeki yoksul Filistinlilere ulaştırıldı.

Kızılay Genel Müdür Danışmanı Ahmet Yasir Feten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kurban hissesini Filistin’e gönderdiğini vurgulayarak, “Bayramın birinci günü kılınan namazların ardından içerisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da vekaletinin bulunduğu isimleri okuyarak hayvanlarımızı kestik.” dedi.

Filistin’in kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirten Feten, “Filistin’de giderek artan İsrail baskısı sonucunda ekonomik sıkıntıya düşen ve buradaki ekiplerimizde kaydı bulunan Filistinli ailelere kesmiş olduğumuz kurbanların etlerinden 4’er kilo dağıtımda bulunduk.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türk Kızılayı Filistin Delegasyon Başkanı Yiğit Olcay ise, “Bu Kurban Bayramında da bağışçılarımızın desteği ile işgal edilmiş Filistin topraklarında ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Bu mazlum coğrafyayı unutmayan bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Allah kabul etsin.” şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı bu sene “Kurban yıl boyu sürsün” temasıyla 40 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirdi.

PARTNERAteşli avukat eski sevgilisine kızdı, pilot oldu Ateşli avukat eski sevgilisine kızdı, pilot oldu
Turizmcilerden 'Bodrum'da her keseye göre tatil imkanı var' açıklaması (2)Turizmcilerden 'Bodrum'da her keseye göre tatil imkanı var' açıklaması (2)
İslahiye'deki geçici barınma merkezinden 515 sığınmacı daha ayrıldıİslahiye'deki geçici barınma merkezinden 515 sığınmacı daha ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Kurban organizsyonu Türk Kızılayı

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

İlginizi Çekebilir

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Abdulkadir Selvi: Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış!

Abdulkadir Selvi: Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış!

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

Annenin ifadesi tüyler ürpertti!

Annenin ifadesi tüyler ürpertti!

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.