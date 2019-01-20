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Türk Kızılayından Halepçe'deki ihtiyaç sahiplerine kış yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı, Irak'ın Halepçe kentinde ihtiyaç sahibi ailelere kışlık kıyafet ve soba yardımında bulundu

ERBİL (AA) - Türk Kızılayı, Irak'ın Halepçe kentinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzattı.

Kızılay Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halepçe'de ihtiyaç sahibi ailelere kışlık kıyafet ve soba yardımında bulunduklarını söyledi.

Akbaş, Irak'taki insani yardım faaliyetlerine devam edeceklerini belirterek "Halepçe merkez ve çevre köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 100 adet ısıtıcı(soba), 100 adet uyku tulumu, 100 adet battaniye ile 100 koli kışlık giyim yardımında bulunuyoruz." dedi.

Utku, ayrıca Türk Kızılayının Eylül 2018'den bu yana Irak'taki 65 bin kişiye kış yardımlarını ulaştırdığını söyledi.

Türk Kızılayının özellikle terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçirmesinden sonra yaşanan çatışmalar nedeniyle kamplarda yaşamak zorunda kalan iç göçmenlere yönelik yardımları aralıksız şekilde devam ediyor.

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