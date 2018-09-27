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Türk Kızılayından Irak'taki engellilere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:27 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı, Erbil kentindeki yüz engelliye battaniye ve hijyen seti yardımında bulundu

ERBİL (AA) - Türk Kızılayı, Irak Kızılayı Erbil şubesi iş birliğiyle kentteki ihtiyaç sahibi 100 engelli ve ailesine battaniye ve hijyen seti dağıttı.

Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının Irak Kızılayı iş birliğiyle Erbil'in Şaklava ilçesinde ihtiyaç sahibi 100 engelli ve ailesine battaniye ve hijyen seti dağıttıklarını ifade etti.

Akbaş, Türk Kızılayının Irak'taki yardımlarına devam edeceğini belirterek, "Eğitim üzerine de projeler geliştirip buradaki ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanmasını sağlayacağız." dedi.

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engelli Erbil Türk Kızılayı yardım

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