HABER

Türk Kızılayı'ndan Irak'taki göçmenlere insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 15:35 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı, Erbil'deki Bahırka Kampı'nda bulunan Musullulara kışlık yardım kolisi ve mutfak setinden oluşan insani yardım malzemesi dağıttı

ERBİL (AA) - Türk Kızılayı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinde bulunan Bahırka Kampı'nda 155 yetim ve ailelerine insani yardım desteğinde bulundu.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı ve Irak Kızılayı Erbil Şubesi işbirliğinde Bahırka Kampı'nda 155 yetim ve ailelerine yardım dağıttıklarını söyledi.

Dünyanın her yerindeki muhtaçlara Türkiye'nin yardım elini uzattığını belirten Karaçay, "Bizler bu yardımları din, inanç, etnik köken ve milliyet farkı gözetmeksizin yapıyoruz." dedi.

Karaçay ayrıca, insani yardım konusunda gurur duyacak bir geçmişe sahip olan Türkiye'nin dünyada en çok yardım yapan ülke konumunda olduğunu vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesinden sonra evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda sivil, Erbil ve Duhok vilayetlerine sığınmıştı. Göçmenler yaklaşık 4 yıldır söz konusu vilayetlerde yardım kuruluşlarının desteğiyle kurulan kamplarda hayat mücadelesi veriyor.

Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildiGüzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi
Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!
Bağımlılığa karşı farkındalık yarattılarBağımlılığa karşı farkındalık yarattılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahırka Kampı Türk Kızılayı yardım

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı'ndan flaş açıklama

Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı'ndan flaş açıklama

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Siz bu tuzağa düşmeyin! Hasta numarası yapıp böyle kandırdılar

Siz bu tuzağa düşmeyin! Hasta numarası yapıp böyle kandırdılar

Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı

Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.