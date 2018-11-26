Türk Kızılayı'ndan Irak'taki göçmenlere insani yardım

ERBİL (AA) - Türk Kızılayı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinde bulunan Bahırka Kampı'nda 155 yetim ve ailelerine insani yardım desteğinde bulundu.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı ve Irak Kızılayı Erbil Şubesi işbirliğinde Bahırka Kampı'nda 155 yetim ve ailelerine yardım dağıttıklarını söyledi.

Dünyanın her yerindeki muhtaçlara Türkiye'nin yardım elini uzattığını belirten Karaçay, "Bizler bu yardımları din, inanç, etnik köken ve milliyet farkı gözetmeksizin yapıyoruz." dedi.

Karaçay ayrıca, insani yardım konusunda gurur duyacak bir geçmişe sahip olan Türkiye'nin dünyada en çok yardım yapan ülke konumunda olduğunu vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesinden sonra evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda sivil, Erbil ve Duhok vilayetlerine sığınmıştı. Göçmenler yaklaşık 4 yıldır söz konusu vilayetlerde yardım kuruluşlarının desteğiyle kurulan kamplarda hayat mücadelesi veriyor.

