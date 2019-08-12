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Türk Kızılayı’ndan Kosovalılara kurban eti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:50 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı tarafından Kosova geneline dağıtılmak üzere 150 adet büyükbaş hayvan kesildi.

Türk Kızılayı’ndan Kosovalılara kurban eti

Türk Kızılayı tarafından Kosova geneline dağıtılmak üzere 150 adet büyükbaş hayvan kesildi. Kurbanlık etler, Türk, Boşnak, Arnavut olmak üzere 6 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtılacak.
Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kosova’nın başkenti Prizren’de gerçekleşen kurban kesimlerinin ardından kurban etleri, Kosova genelinde Kosova Kızılhaçı aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı olarak her yıl dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi bu yıl da Kosova’da kurban kestiklerini belirtti. 150 büyükbaş hayvan kestiklerini kaydeden Tan, kurbanlık etlerin 6 bin aileye ulaştırılacağını vurguladı.
Prizren’deki kesim törenine Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğu temsilcileri ile Kosova’da KFOR bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı temsilcilerinin katıldığı törende, Türk Kızılayı’na bağışta bulunanların isimleri okundu.
Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar da, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayı’na teşekkür etti.

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