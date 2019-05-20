Türk Kızılay'ından Lübnan'da iftar ve gıda yardımı

Türk Kızılay ayrıca, bugün başkent Beyrut'un güneyindeki Ketermaya beldesinde organize ettiği iftar programında, 500 yetim ve aileyi bir araya getirdi.

Beka bölgesindeki mültecileri çadırlarda ziyaret ederek 300 gıda paketi dağıttıklarını dile getiren Kankan, böylece şu ana kadar Lübnan'daki yoksul 525 aileyi ramazan yardımıyla buluşturduklarını dile getirdi.

Söz konusu kampta 225 aileye gıda yardımı yaptıklarını anlatan Kankan, dün de ülkenin doğusundaki Beka Vadisi'nde yer alan Filistin ve Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kamplarına ramazan yardımlarını ulaştırdıklarını aktardı.

Ramazan yardımı çalışmaları için Lübnan'a gelen Türk Kızılay heyetinin başkanı Feras Kankan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı'ndaki ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtarak çalışmalara başladıklarını belirtti.

BEYRUT (AA) - Türk Kızılay, Lübnan'da ihtiyaç sahipleriyle Filistin ve Suriyeli mültecilere gıda yardımı ve iftar verdi.

Türk Kızılay'ının bu yıl ramazan ayında 38 ülkede 15 milyona ulaşmayı hedeflediğinin altını çizen Kankan, Lübnan'daki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ramazan yardımı faaliyetlerine, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve Akkar kentleri ile diğer bölgelerde birkaç gün daha devam edeceklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Mart 2016 verilerine göre, Lübnan'da 495 bin 292 Filistinli mülteci bulunuyor.

Lübnan'ın resmi verilerine göre 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.

